Николай Велев
Демонстранти се катерят по оградата на непалския парламент, 8 септември 2025 г. Снимка: АП/Ниранджан Шреста
Катманду,  
09.09.2025 15:23
 (БТА)

Демонстранти в Непал подпалиха сградата на парламента в столицата Катманду, съобщи говорителят на законодателния орган Екрам Гири, цитиран от Франс прес.

"Стотици хора превзеха сградата на парламента и са подпалили основната здание", заяви Гири. 

По-рано бе съобщено, че демонстранти са подпалили и сградата на Върховния съд, резиденциите на президента и премиера, както и на членове на правителството и други политици.

Размириците, които избухнаха вчера, бяха предизвикани от блокирането на редица социални мрежи и от корупцията, която според протестиращите се шири в страната. В столицата Катманду и редица други големи градове в страната започнаха масови акции с участието на хиляди демонстранти. 

Премиерът Шарма Оли днес подаде оставка, а основните социални мрежи в Непал възобновиха работа

   

/ПТА/

Свързани новини

09.09.2025 15:18

Броят на загиналите при антиправителствените протести в Непал се увеличи на 22 души

Броят на загиналите при антиправителствените протести в Непал се увеличи до 22 души, съобщи "Индия Дейли".   По време на ескалацията на насилието в Катманду двама млади протестиращи бяха застреляни в един от районите на столицата, след като
09.09.2025 13:38

Президентът на Непал прие оставката на премиера след протести срещу забраната на социалните медии

Президентът на Непал Рам Чандра Паудел прие оставката на премиера на страната Шарма Оли на фона на протестни акции, съобщи "Хималаян Таймс". Успоредно с това, както съобщи Ройтерс, като се позова на помощник на президента, вече е започнал процес по
09.09.2025 06:12

Основните социални мрежи в Непал възобновиха работа

Основните социални мрежи възстановиха нормалното си функциониране днес в Непал, предадоха световните агенции. Това стана ден след протестите срещу блокирането им и срещу корупцията в страната, които бяха потушени от полицията със сила и доведоха до
08.09.2025 14:02

Най-малко 14 души загинаха в Непал при протести срещу забраната на социалните мрежи

Най-малко девет души са загинали, след като полицията в Непал е използвала сълзотворен газ, палки и гумени куршуми, за да разпръсне събралото се множество пред националния парламент, протестиращо срещу блокирането на социалните медии и
04.09.2025 15:21

Непал блокира "Фейсбук", "Ютюб" и други социални мрежи, защото компаниите не спазват регулациите на правителството

Правителството в Непал каза днес, че блокира повечето социални медии в страната, сред които "Фейсбук", "Ютюб" и "Екс", тъй като компаниите не спазват регулациите, които правителството изисква, предаде Асошиейтед прес.  Министърът на комуникациите и

Към 15:39 на 09.09.2025 Новините от днес

