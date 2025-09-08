Най-малко 19 души бяха убити при избухналите днес протести на поколението "Зет" в Непал срещу забраната на социалните мрежи

Броят на жертвите на размириците в Непал продължава да расте, като по последни данни на местните власти убитите вече са 19, предаде Ройтерс.

Полицията използва сълзотворен газ и стреля с гумени куршуми, след като демонстранти се опитаха да щурмуват сградата на парламента. Недоволството бе предизвикано от блокирането на няколко социални мрежи и от корупцията, която според протестиращите се шири в страната.

Много хора в Непал смятат, че корупцията е широко разпространена. Правителството на Оли е критикувано за това, че не е изпълнило обещанията си да се бори с корупцията и да постигне напредък в решаването на дългогодишните икономически проблеми, отбелязва Ройтерс. Хиляди млади непалци всяка година напускат родината си в търсене на работа или на по-добро образование.

Група демонстранти, предимно младежи, си проправиха път към комплекса на парламента в Катманду, успявайки да пробият загражденията, разказа пред Ройтерс представител на непалските власти. По думите му протестиращите са запалили линейка и са замеряли с камъни разположените в района служители за борба с безредиците.

"Полицията стреляше безразборно", каза участник в протестите пред репортер от новинарска агенция АНИ. Той добави, че не е пострадал при стрелбата, но негов приятел е бил прострелян в ръката.

Според служител на силите на реда над 100 души, включително 28 полицаи, са получили медицинска помощ. Участници в демонстрациите са откарали с мотоциклети ранени хора в болници.

Ескалация на напрежението е имало и в източния град Итахари, където са убити най-малко двама демонстранти, съобщи местната полиция. Демонстрации е имало и в южните градове Биратнагар и Баратпур, както и в Покхара Западен Непал.

Премиерът Кхадга Прасад Шарма Оли свика извънредно заседание на правителството във връзка с размириците.

Хиляди младежи, много от които облечени с ученическите или колежанските си униформи, тази сутрин излязоха по улиците на Ктаманду. Демонстрантите скандираха лозунги като "Спрете корупцията, а не социалните мрежи" и "Младежи срещу корупцията". Протестите обхванаха и други градове в хималайската страна, а организаторите заявиха, че това са "демонстрации на поколението "Зет".

По думите им недоволството е предизвикано от масовото разочарование от неспособността на правителството да се справи с корупцията и да осигури по-добри икономически перспективи за хората.

"Това е протест на новото поколение на Непал", каза един от участниците в демонстрациите пред репортер от агенция АНИ.

Решението на правителството да блокира достъпа до няколко социални мрежи, включително "Фейсбук", миналата седмица предизвика гняв сред младите хора. Около 90% от 30-милионното население на Непал използва интернет. Представители на правителството заявиха, че забраната е наложена, понеже платформите не са се регистрирали при властите в рамките на кампания срещу злоупотреби в социалните мрежи. Става въпрос за създаването на фалшиви профили, разпространяващи на реч на омраза, фалшиви новини, както и за извършването на измами и други нарушения.

Непалските власти блокираха достъпа до социалните мрежи в момент, в който правителствата по целия свят предприемат мерки за затягане на контрола върху големите технологични компании поради нарастващата загриженост, свързана с проблеми като дезинформацията, поверителността на личните данните, националната сигурност и др.

Муктирам Риджал, говорител на областната администрация в Катманду, заяви за Ройтерс, че полицията е получила заповед да използва водни оръдия, палки и гумени куршуми, за да овладее ситуацията. Освен това около парламента са били разположени военнослужещи. В районите, в които има ключови правителствени сгради, е обявен полицейски час.

Привечер насилието в Катманду утихна, въпреки че край парламента все още има демонстранти.