Основните социални мрежи в Непал възобновиха работа

Габриела Големанска
Снимка: (AP Photo, File)
Катманду,  
09.09.2025 06:12
 (БТА)

Основните социални мрежи възстановиха нормалното си функциониране днес в Непал, предадоха световните агенции. Това стана ден след протестите срещу блокирането им и срещу корупцията в страната, които бяха потушени от полицията със сила и доведоха до 19 загинали

Цитиран от местните медии, министърът на комуникациите Притви Суба Гурунг потвърди, че правителството е решило да отмени блокирането, наложено миналата седмица.

Блокирането засягаше 26 платформи, сред които „Фейсбук“, „ЮТюб“ и „ЛинкедИн“, които не се бяха регистрирали пред властите в определения за това срок. Блокирането им предизвика гнева и недоволството на милиони техни потребители.

Вчера сутринта полицията откри огън по шествие от хиляди демонстранти, предимно млади хора, които се опитваха да се приближат до сградата на парламента в столицата Катманду.  Най-малко 17 демонстранти бяха убити и над 400 души, сред които около сто полицаи, бяха ранени в столицата, според данни, цитирани от говорителя на полицията Шекар Канал.

Двама други протестиращи са били убити по време на протест в окръг Сунсари, в източната част на страната, съобщиха местните медии.

Министърът на вътрешните работи Рамеш Лекхак подаде оставка вчера вечерта по време на извънредно заседание на правителството, съобщиха местни медии.

Правозащитната организация „Амнести Интернешънъл“ поиска „пълно, независимо и безпристрастно разследване” на обстоятелствата около полицейската намеса срещу протестиращите.

