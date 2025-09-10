Подробно търсене

Началникът на Генералния щаб на непалската армия се срещна с представители на протестиращите

Николай Велев
Демонстранти се снимат пред запалената сграда на непалския парламент, 9 септември 2025 г. Снимка: АП/Niranjan Shrestha
Катманду,  
10.09.2025 18:56
 (БТА)

Началникът на Генералния щаб на непалската армия генерал Ашок Радж Сигдел се срещна с различни официални лица и с представители на протестиращите, принудили премиера Шарма Оли да подаде оставка, предаде Франс прес, като се позова на говорител на въоръжените сили. "Началникът на армията взе участие в разговори с различни страни и се срещна с представители на поколението "Зет",  каза говорителят Раджарам Баснет.

По улиците на столицата Катманду днес патрулира армията, която нареди на хората да останат по домовете си, допълва Асошоиейтед прес. Непалската армия предприе мерки за възстановяване на реда, след като десетки хиляди демонстранти щурмуваха и подпалиха правителствени сгради и атакуваха политици. Въоръжените военнослужещи информират жителите за въведения комендантски час и проверяват превозни средства и пешеходци.

Армията снощи предупреди, че силите за сигурност са ангажирани със запазването на закона и реда в страната. Непалската армия рядко бива мобилизирана и в началото на протестите военнослужещите останаха в казармите, но полицията не успя да овладее ситуацията.

Армията разпространи изявление, в което се посочва, че са задържани 27 лица по подозрение в мародерство.

Днес военнослужещи произведоха изстрели във въздуха, след като разбунтували се затворници успяха да надделеят над надзирателите и се опитаха да избягат от централния затвор в Катманду. Затворниците подпалиха постройки, килии и помещения на охраната и разбиха главния вход, след което се втурнаха по улицата. Военнослужещи успяха да предотвратят опита за бягство и да преместят метежниците в други места за лишаване от свобода. Не се съобщава за пострадали. 

/ВС/

