Броят на загиналите при антиправителствените протести в Непал се увеличи на 22 души

Габриела Иванова
Демонстрации в Непал. Снимка: AP/Niranjan Shrestha
Катманду ,  
09.09.2025 15:18
 (БТА)

Броят на загиналите при антиправителствените протести в Непал се увеличи до 22 души, съобщи "Индия Дейли".  

По време на ескалацията на насилието в Катманду двама млади протестиращи бяха застреляни в един от районите на столицата, след като подпалиха сградата на местното полицейско управление и нападнаха неговите служители, допълва ТАСС. Представители на силите за сигурност откриха огън и още един човек загина при сблъсъци на улицата.

В четвъртък непалското правителство спря достъпа до приложения и социални мрежи, които не са били регистрирани в Министерството на комуникациите и информационните технологии на страната в определения срок и не спазват регулациите на правилтеството.  

Вчера в Катманду и в други големи градове в Непал започнаха масови демонстрации с участието на хиляди протестиращи, които се обявиха против мерките на правителството. Основни участници в протестите са студенти и активисти от поколението Z.

В столицата бяха разположени военнослужещи, за да поддържат реда, и беше въведен неограничен полицейски час. По време на сблъсъците между демонстранти и полиция загинаха 19 души, а над 500 бяха ранени. На фона на протестите властите възобновиха достъпа до социалните мрежи и премиерът на Непал Шарма Оли подаде оставка.

