Александър Евстатиев
Президентът на Непал насрочи парламентарни избори за март догодина, след като назначи временен премиер
Търговски център в Катманду, изгорен при протестите, избухнали след забраната за ползване на социални медии в Непал. Снимка: АП/Niranjan Shrestha
Катманду,  
13.09.2025 11:34
 (БТА)

Президентът на Непал Рам Чандра Паудел разпусна парламента и призова за нови избори на 5 март след седмица на кървави сблъсъци, довели до назначаването на първата жена министър-председател на страната, съобщи Ройтерс.

Съобщението за изборите бе направено броени часове след като Паудел назначи бившата председателка на Върховния съд Сушила Карки за първата жена премиер на Непал, след смъртоносните антикорупционни протести, водени от „поколението Зет“, които принудиха премиера Кхадга Прасад Шарма Оли да подаде оставка.

Президентът „разпусна Камарата на представителите (долната камара на непалския парламент) ... и определи датата 5 март 2026 г., четвъртък, за изборите“, се казва в изявление на кабинета на президента.

Карки бе назначена след два дни на интензивни преговори между Паудел, началника на въоръжените сили Ашок Радж Сигдел и лидерите на протестите, стоящи зад най-тежките граждански вълнения в Непал от години, при които загинаха най-малко 51 души, а над 1300 бяха ранени.

Индийският мнинстър-председател Нарендра Моди заяви, че се надява, че развитието на събитията ще спомогне за насърчаване на мира и стабилността.

„Искрени поздравления за уважаемата Сушила Карки за встъпването в длъжност министър-председател на временното правителство на Непал. Индия е изцяло ангажирана с мира, прогреса и просперитета на братята и сестрите от Непал“, заяви Моди в публикация в социалната платформа „Екс“.

Протестите в цялата страна бяха предизвикани от забрана за ползване на социални медии, която вече е отменена. Насилието утихна едва след като Оли подаде оставка.

Непал се бори с политическа и икономическа нестабилност след премахването на монархията през 2008 г., а безработицата кара милиони млади хора да търсят работа в други страни - в Близкия изток, Южна Корея и Малайзия.

Страната с население от около 30 милиона души, разположена между Китай и Индия, се връща към нормалността - магазините са отворени отново, колите се движат по пътищата, а полицията замени оръжията, които носеше по-рано през седмицата, с палки.

/БЗ/

