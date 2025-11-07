Временната министър-председателка на Непал призова младите хора да се регистрират за участие в изборите през март

Временният премиер на Непал Сушила Карки призова младите хора да се регистрират, за да гласуват на предсрочните парламентарни избори, насрочени за 5 март 2026 г., предаде Франс прес.

Вотът ще бъде първият след бунтовете преди два месеца, довели до свалянето на правителството.

Карки, която е натоварена със задачата да управлява страната до изборите, призова гражданите, особено младите хора, масово да упражнят правото си на глас.

"За да стане реалност мечтата на младото поколение и на всички непалци, първо трябва да имаме избирателна карта, да я използваме правилно и да изберем най-добрите кандидати – или да бъдем най-добрите кандидати", каза 73-годишната Карки.



"Нека всеки, който има право на глас, да го използва, за да се бори срещу настоящата ситуация и да тласне напред развитието на страната", добави тя.

На 8 септември хиляди млади непалци излязоха по улиците в знак на протест срещу липсата на икономически възможности и разрастващата се корупция. Демонстрациите прераснаха в насилие, при което беше подпалена сградата на парламента, а най-малко 73 души загинаха. Премиерът Шарма Оли подаде оставка.

По данни на избирателната комисия на Непал над 125 000 нови гласоподаватели са се регистрирали от 25 септември насам, а крайният срок за вписване е средата на ноември. Политическата сцена в страната остава нестабилна заради загубата на доверие в утвърдените политически сили. Над 125 партии са регистрирани за участие в изборите, включително нови формации, създадени от активисти, участвали в протестите.