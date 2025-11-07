Подробно търсене

Временната министър-председателка на Непал призова младите хора да се регистрират за участие в изборите през март

Атанаси Петров
Временната министър-председателка на Непал призова младите хора да се регистрират за участие в изборите през март
Временната министър-председателка на Непал призова младите хора да се регистрират за участие в изборите през март
Временната министър-председателка на Непал Сушила Карки. Снимка: АП/Niranjan Shrestha
Катманду,  
07.11.2025 19:47
 (БТА)

Временният премиер на Непал Сушила Карки призова младите хора да се регистрират, за да гласуват на предсрочните парламентарни избори, насрочени за 5 март 2026 г., предаде Франс прес.

Вотът ще бъде първият след бунтовете преди два месеца, довели до свалянето на правителството.

Карки, която е натоварена със задачата да управлява страната до изборите, призова гражданите, особено младите хора, масово да упражнят правото си на глас.

"За да стане реалност мечтата на младото поколение и на всички непалци, първо трябва да имаме избирателна карта, да я използваме правилно и да изберем най-добрите кандидати – или да бъдем най-добрите кандидати", каза 73-годишната Карки.

"Нека всеки, който има право на глас, да го използва, за да се бори срещу настоящата ситуация и да тласне напред развитието на страната", добави тя.

На 8 септември хиляди млади непалци излязоха по улиците в знак на протест срещу липсата на икономически възможности и разрастващата се корупция. Демонстрациите прераснаха в насилие, при което беше подпалена сградата на парламента, а най-малко 73 души загинаха. Премиерът Шарма Оли подаде оставка.

По данни на избирателната комисия на Непал над 125 000 нови гласоподаватели са се регистрирали от 25 септември насам, а крайният срок за вписване е средата на ноември. Политическата сцена в страната остава нестабилна заради загубата на доверие в утвърдените политически сили. Над 125 партии са регистрирани за участие в изборите, включително нови формации, създадени от активисти, участвали в протестите. 

/ДИ/

Свързани новини

14.09.2025 10:47

Новата премиерка на Непал каза, че ще остане на власт само шест месеца, до произвеждането на избори

Новата премиерка на Непал Сушила Карки заяви днес, че ще се ръководи в действията си от исканията на демонстрантите, които настояват за слагане на край на корупцията, предаде Франс прес. Белязани от насилие протести свалиха от власт правителството на предшественика ѝ.
13.09.2025 11:34

Президентът на Непал насрочи парламентарни избори за март догодина, след като назначи временен премиер

Президентът на Непал Рам Чандра Паудел разпусна парламента и призова за нови избори на 5 март след седмица на кървави сблъсъци, довели до назначаването на първата жена министър-председател на страната, съобщи Ройтерс.Съобщението за изборите бе направено броени часове след като Паудел назначи бившата председателка на Върховния съд Сушила Карки за първата жена премиер на Непал, след смъртоносните антикорупционни протести, водени от „поколението Зет“, които принудиха премиера Кхадга Прасад Шарма Оли да подаде оставка.
10.09.2025 14:46

Броят на загиналите в протестите в Непал достигна 25 души

Министерството на здравеопазването на Непал обяви днес, че жертвите в антикорупционните протести в страната са достигнали вече 25 души, а ранените са 633, предаде Ройтерс. Междувременно, летището в Катманду беше отворено, ден след като беше

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:26 на 07.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация