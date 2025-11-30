Тодор Симов: "В един такъв мач, когато получиш втори гол, шансовете намаляват"

Треньорът на Ботев Враца, Тодор Симов, коментира поражението с 0:2 при гостуването на Лудогорец в мач от 17-ия кръг на Първа лига.

„В един такъв мач, когато получиш втори гол, шансовете намаляват. Става трудно и се изпаряват възможностите. Дойдохме с нагласата да спечелим някоя точка. Нагласата на полувремето и преди мача ни беше да постигнем успех“, заяви Симов.

Младият специалист заяви, че врачани се опитват да играят атакуващ футбол независимо от съперника: „Искахме да държим топката колкото е възможно по-близо до противниковата врата, за да вкараме гол. Имаше ситуации, в които можеше по-добре да реагираме. Мисля, че в дефанзивен план отборът стоя добре. Имаше моменти, в които не позволявахме на противника да организира лесно атаките си. Доста добра работа в линията на защитата.“

Симов смята, че в подобни срещи Ботев може да прави изводи докъде е стигнал: „Двубой с такъв противник ти показва докъде си стигнал. Всички играчи могат да вървят напред.

Искаме да показваме самочувствие, когато контролираме топката. Предстоящите мачове ще покажат дали заслужаваме да сме в по-горната част на таблицата. Всеки мач играем за точки, искаме да вървим напред и нагоре в класирането“.