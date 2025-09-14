Бунтовете в Непал засилиха геополитическата нестабилност в Южна Азия

Непал тази седмица бе разтърсен от кръвопролитни протести, които доведоха до оставката на премиера Шарма Оли и назначаването на временен министър-председател. Демонстрантите запалиха сградата на парламента и нападнаха редица високопоставени политици.

По последни данни по време на протестите са били убити 72 души, а ранените са най-малко 2113. Говорител на непалското здравно министерство днес заяви, че спасителни екипи продължават да откриват телата на хора, загинали по време на размириците.

Непал е поредната южноазиатска страна, обхваната от младежки бунтове, които имат за цел да променят статуквото, отбелязва в. "Вашингтон пост". Миналата година кръвопролитни бунтове в Бангладеш принудиха дългогодишната министър-председателка Шейх Хасина да избяга в Индия, а масовите протести, които избухнаха в Шри Ланка през юли 2022 г., доведоха до свалянето на режима на Готабая Раджапакса.

Според анализатори случващото се в Непал надхвърля границите на страната, която се намира на южните склонове на Хималаите и граничи с два регионални гиганта – Китай на север и Индия на юг, изток и запад, отбелязва телевизия "Ал Джазира".

Кратка хроника на събитията в Непал

Хиляди младежи, много от които облечени с ученическите или колежанските си униформи, в понеделник излязоха по улиците на Ктаманду. Основен повод за недоволството бе решението на правителството да блокира редица социални мрежи с аргумента, че не са спазили наложените от държавата регулации. Демонстрантите скандираха лозунги като "Спрете корупцията, а не социалните мрежи" и "Младежи срещу корупцията". Протестите обхванаха и други градове в хималайската страна, а организаторите заявиха, че това са "Демонстрации на поколението "Зет". По думите им недоволството е предизвикано и от масовото разочарование от неспособността на правителството да се справи с корупцията и да осигури по-добри икономически перспективи за хората.

Демонстрантите в столицата обвиниха полицията, че е открила огън по групи младежи, които са се отправили към парламентарния комплекс и са блокирали магистрали. Във вторник стотици демонстранти щурмуваха и подпалиха сграда на парламента, като в същия ден премиерът Шарма Оли подаде оставка, а основните социални мрежи възобновиха работа.

"С оглед на неблагоприятната ситуация в страната подадох оставка, за да улесня решаването на проблема и да помогна за политическото му урегулиране в съответствие с Конституцията", заяви Оли, цитиран от "Дойче вече", в писмото си за оставка до президента Рам Чандра Паудел.

Армията побърза да евакуира Паудел от президентството, което също бе щурмувано от демонстранти. Във вторник непалски военнослужещи изведоха много политически лидери от Катманду и ги настаниха в казарми край столицата, отбелязва в. "Ню Йорк таймс". В цялата страна е обявен комендантски час и служители на реда продължават да патрулират по улиците на редица градове, за да предотвратят избухването на нови сблъсъци.

Президентът Паудел в петък назначи бившата председателка на Върховния съд Сушила Карки за временен премиер и впоследствие разпусна парламента и насрочи нови парламентарни избори за 5 март 2026 г. Карки бе назначена след два дни на интензивни преговори между Паудел, началника на въоръжените сили Ашок Радж Сигдел и лидерите на протестите.

Първо Шри Ланка, после Бангладеш, а сега и Непал

Непал стана третата съседна на Индия страна, в която правителството бе свалено с бунтове в рамките на последните три години. Наблюдателите не могат да не забележат ярките паралели в механизма на продължителното предаване на властта в Шри Ланка, Бангладеш и Непал, коментира индийската новинарска агенция ПТИ.

Протестите в Шри Ланка избухнаха през юли 2022 г. и доведоха до свалянето на режима на Готабая Раджапакса. Критиките срещу правителството на Раджапакса бяха свързани със лошата икономическа политика, довела до тежка инфлация, ежедневно спиране на тока и недостиг на гориво, газ за бита и стоки от първа необходимост. Размириците в Шри Ланка също бяха белязани от мародерство и палежи, а въоръжени войници щурмуваха сгради, в които се бяха барикадирали протестиращи. Масовите протести в Шри Ланка, също както и в Непал, бяха непосредствено предизвикани от забрана на социалните мрежи.

През юли 2024 г. младежи, предимно студенти, излязоха по улиците на бангладешката столица Дака, за да протестират срещу спорната правителствена квотна система за работа. Недоволството бързо прерасна в общонационални протести, а правителството отговори с жестоки репресии. В рамките на една седмица бяха убити стотици хора. В крайна сметка правителството на Шейх Хасина падна и бе съставен временен кабинет, начело с нобеловия лауреат Мохамед Юнус.

Въпреки че Бангладеш и Шри Ланка също са близки съседи на Индия, отношенията на Делхи с Катманду са специални поради исторически, икономически и стратегически връзки, отбелязва Би Би Си. Непал и Индия имат до голяма степен отворена обща граница с дължина на над 1750 км. Общо пет индийски щата граничат с Непал: Утаракханд, Утар Прадеш, Сиким, Бихар и Западен Бенгал.

Всяка нестабилност в Непал е повод за безпокойство за Индия поради стратегическото му местоположение. "Командването на китайските въоръжени сили в западната част на Китай се намира точно срещу Непал. Освен това пътят към Индо-гангската равнина минава директно през Непал", каза за Би Би Си индийският генерал-майор в оставка Ашок Мехта.

Кризата в Непал се разрази в момент, в който отношенията между Индия и Пакистан са в най-ниска си точка от десетилетия, връзките с Бангладеш остават напрегнати, а в Мианма бушува гражданска война.

"Индия не гледа толкова внимателно към съседните си държави поради амбициите си да стане велика сила. Но за да бъде постигната тази цел, трябва да има сигурни и стабилни съседи", обобщи Мехта.

Въпреки историческата си близост с Индия, външнополитическата ориентация на Непал се променя успоредно с вътрешната политика на страната. Много анализатори смятаха, че Оли тласка Непал към орбитата на Китай и отстраняването му породи предположенията, че Катманду може да промени външнополитическата си ориентация, коментира телевизия "Ал Джазира".

Който и да дойде на власт след изборите догодина, както Индия, така и Китай ще се стремят към стабилност и ще очакват правителство, което зачита техните интереси.

"Непал винаги е имал приятелски връзки и с двете си съседки - Китай и Индия", каза за "Ал Джазира" непалски правозащитник. "В културно отношение населението в южната част е по-близко до Индия, докато северната част има културни сходства с Китай. Но нашият девиз винаги е бил да поддържаме балансирани отношения между двете страни и ще продължим да следваме същата идея", добави той.

Пред политическото бъдеще на Непал все още има много въпроси

Временният премиер Карки днес заяви, че ще се ръководи в действията си от исканията на демонстрантите, които настояват за слагане на край на корупцията.

"Трябва да работим в съответствие с идеите на поколението "Зет" (...) - те искат край на корупцията, добро управление и икономическо равенство", каза 73-годишната бивша председателка на непалския Върховен съд. Тя поясни, че ще остане на власт само шест месеца, до произвеждането на избори, насрочени за 5 март догодина.

Произвеждането на вота в такъв кратък срок обаче е свързано с огромни логистични и политически предизвикателства, коментира "Ню Йорк таймс". Решението изборите да се произведат през март бе съгласувано от лидерите на основните политически партии. Някои от партийните лидери бяха преследвани и атакувани от демонстранти и все още са евакуирани в казарми край Катманду. Министрите от правителството на Оли се оплакаха, че през последните три дни не са имали достъп до телефоните си, пише още "Ню Йорк таймс".

Съветник на президента Паудел заяви, че основните политически партии са подкрепили назначаването на Карки, но засега не е ясно дали това наистина е така. Лидерите на трите най-големи партии отсъстваха от церемонията по полагане на клетва на Карки. При строги мерки за сигурност присъстваха посланиците на Индия, Китай и САЩ, но малцина от най-важните избрани служители на Непал бяха там.

"Всичко в този процес е противоконституционно", каза за "Ню Йорк таймс" Нил Канта Упрети, бивш главен избирателен комисар на Непал, който е работил и за ООН в Афганистан. Според Упрети обаче реално погледнато няма конституционен път напред. Карки, която има опит като юрист, би трябвало да е наясно с всичко това, добави Упрети.

Конституционни експерти прогнозират, че Непал може да бъде изправен пред продължителен политически хаос, ако не бъде сформирано правителство на националното единство, добавя "Дойче веле". "Няма ясна конституционна разпоредба за това какво трябва да се случи по-нататък при подобни обстоятелства", каза за германската медия Бипин Адхикари, професор по конституционно право в университета в Катманду.

Според политолога К.Д. Бхата доверието към всички основни политически сили в страната "е загубило значение". "В този момент всеки се опитва да се възползва от ситуацията, за да оглави правителството", каза той за "Дойче веле". "Вече сме навлезли в политически и конституционен вакуум. Сега ситуацията трябва да бъде разрешена от президента с помощта на непалската армия", подчерта Бхата.

"Единственият вариант е до съставянето на следващото избрано правителство да се сформира гражданско правителство, изцяло подкрепено от непалската армия, която остава единствената релевантна и легитимна сила в страната", добави Адхикари. Той отбеляза, че временното правителство "трябва да бъде подкрепено от непалската армия, която в момента е единствената сила, способна да поддържа реда и законността".