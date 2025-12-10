Подробно търсене

Ива Кръстева
Лудогорец организира томбола за своите фенове, които ще могат да пътуват с отбора при последното гостуване на Рейнджърс в Глазгоу
снимка: кореспондент на БТА в Русе Бисер Тодоров (архив)
Разград,  
10.12.2025 20:52
 (БТА)

И в тази европейска кампания Лудогорец организира томбола за своите фенове, които ще могат да пътуват с отбора при последното гостуване на Рейнджърс в Глазгоу на 22 януари 2026 година. Кампанията се организира с помощта на MrBit, съобщават от клуба.

Право на участие в томболата има всеки на възраст над 18 години, който ще бъде на стадиона на домакински мачове със Селта и ПАОК от основната фаза на турнира Лига Европа сезон 2025/2026. На всеки мач, ще бъдат изтеглени по двама печеливши на случаен принцип, които ще спечелят пътуване за двама. Така осем привърженика на Лудогорец ще могат да изживеят незабравими мигове и да станат част от европейското пътуване на любимия отбор в Глазгоу.

Първите двама вече спечелиха, а утре, на домакинския мач на 11.12.2025 г. Лудогорец - ПАОК ще бъдат изтеглени и следващите двама печеливши.

Тегленията ще бъдат осъществени в полувремената на гореспоменатите двубои от присъстващите на стадиона. Печелившите ще бъдат публикувани в социалните мрежи на клуба. Всички на стадиона ще могат да участват в допълнителни игри с награди от Mr Bit Bg и Лудогорец , като ще получат специални талони за участие при влизане на стадиона.

В инстаграм страницата на MrBit https://www.instagram.com/mrbit_bulgaria/?hl=en феновете могат да участват в допълнителни игри с награди от MrBit и Лудогорец. А всички на стадиона ще получат талони с насоки за участие.

Изтеглените печеливши фена получават: пътуване със самолета на отбора в двете посоки, от и до Глазгоу за мача с Рейнджърс на 22 януари 2026 г.; настаняване в хотел; билети за съответния мач в сектора за гостуващи фенове.

Тази кампания е продължение на организираното уникално фен изживяване в предходния сезон и участието на Лудогорец в основната фаза на Лига Европа.

/ИК/

Свързани новини

10.12.2025 21:19

Старши треньорът на ПАОК Разван Луческу: "Трябва да бъдем готови за предстоящия двубой, за да спечелим трите точки"

"Мачът е много важен за днес и утре, но след това има още две срещи, в които също можем да спечелим точки. Във футбола всеки мач е важен. Не е коректно от наша страна да правим сметки. Трябва да бъдем готови за предстоящия двубой, за да спечелим трите точки", каза той на официалната пресконференция.

Към 21:23 на 10.12.2025 Новините от днес

