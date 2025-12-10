Хърватската енергийна компания ИНА потвърди запаси от 220 млн. куб. м. в нов кладенец в Северно Адриатическо море

След пробно сондиране, хърватската енергийна компания ИНА (INA) потвърди запаси от природен газ от 220 милиона кубически метра (1,3 милиона барела нефтен еквивалент) в северната част на Адриатическо море, предаде ХИНА.

Платформата "Лабин" (Labin) на компанията "Кроско" (Crosco) е пробила първия от два нови кладенеца от съществуващата платформа IKA-A, пояснява агенцията. Сондажите на кладенеца IKA A-1 R DIR са завършени, а хидродинамичните тестове започнаха по-рано този месец, за да се определи действителният производствен капацитет.

Тестовият добив започна два месеца предсрочно, достигайки 120 000 кубически метра газ на ден, което прави кладенеца втория най-продуктивен източник на газ за ИНА в Хърватия. Газът, произведен по време на тестовата фаза, се подава в националната мрежа чрез съществуващата система.

Йосип Бубнич, главен оперативен директор на ИНА за проучване и производство на нефт и газ, заяви, че програмата за сондажи в Северно Адриатическо море може да допринесе значително за местните доставки на газ. Той отбеляза, че инвестирането в местни ресурси е от решаващо значение на фона на промените на световния енергиен пазар.

В ход е и работа по кладенеца IKA A-4 R DIR, който се очаква да бъде завършен и потенциално да влезе в производство през първото тримесечие на 2026 г. Двата кладенеца бележат началото на нов инвестиционен цикъл, насочен към разширяване на добива на газ в офшорни зони, като за 2026 г. са планирани допълнителни сондажи, отбелязва ХИНА. От ИНА заявиха, че успешните резултати ще помогнат за укрепване на енергийната сигурност на Хърватия.