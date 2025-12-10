Конкурс търси най-красивата външна коледна украса в Стралджа

Конкурс търси най-красивата външна коледна украса в град Стралджа. Инициативата обявиха от местната общинска администрация съвместно с младежкото сдружение "Заедно с теб – Стралджа" във Фейсбук.

Жителите на града могат да изпращат по една снимка на своите украсени домове до 14 декември на електронната поща obshtina@straldzha.bg или като съобщение до страницата на Община Стралджа във Фейсбук, където ще бъдат публикувани.

Гласуването ще е до 20:00 часа на 20 декември, а победителите ще бъдат определени според снимките с най-много харесвания в социалната мрежа. Ще има награди за първите три най-харесвани коледни украси, посочват организаторите.

Община Стралджа и младежкото сдружение организират съвместно на 13 декември и благотворителна инициатива в помощ на деца, които се нуждаят от лечение и подкрепа.