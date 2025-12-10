Футболният шампион Лудогорец обяви мерките за сигурност преди двубоя срещу ПАОК от Лига Европа

ПФК Лудогорец уведомява всички фенове, които ще гледат на живо мача от шестия кръг на основната фаза в Лига Европа срещу гръцкия ПАОК в четвъртък (11 декември) от 19:45 часа, че в същия ден стадион „Хювефарма Арена“ ще отвори врати в 17:45 часа, съобщават от тима.

Клубът призовава всички привърженици да пристигнат по-рано и да заемат местата си своевременно. Молим за стриктно спазване на правилата, за да се избегне струпване по входовете и пътеките. Стюардите ще следят строго пътеходите да не се блокират и да останат свободни през целия мач.

Организираните фенове на ПАОК ще бъдат настанени в блок 1 в сектора за гостуващи привърженици.

ПФК Лудогорец е длъжен да спази изискването на УЕФА и да предостави 200 билета 1-ва категория за фенове на ПАОК в блок 2 на сектор „В“ – от 5-и до 15-и ред, както и пропуски за спонсори на УЕФА в същия блок. По тази причина молим феновете на Лудогорец за толерантно отношение по време на двубоя.

Тъй като билетите са поименни, призоваваме всички фенове да носят документ за самоличност.

Клубът напомня, че в момента се продават билети на клубната база в Разград, както и на билетната каса на ул. „Васил Левски“. Днес гишето ще работи от 16:00 до 19:00 ч., а утре – от 10:00 ч. до първия съдийски сигнал.

Утре фенкараваната на стадиона отваря в 17:00 часа.

Клубът съобщава, че на „Хювефарма Арена“ няма да бъдат допускани фенове в нетрезво състояние, както и лица, носещи оръжия, опасни предмети, пиротехнически средства, запалки, бутилки, шишенца с парфюм и дезодорант. Расистките скандирания, както и използването на лазери от трибуните по време на мача, са строго забранени. ПФК Лудогорец напомня, че всички привърженици подлежат на щателна проверка на входовете, като забранените предмети ще бъдат изземвани.

Присъстващите, които са под 18 години, трябва да представят попълнена декларация от настойник. Такива се раздават персонално при покупката на билет. При необходимост може да се използва линк, наличен в портала за онлайн билети tickets.ludogorets.com, както и на главната страница на официалния сайт на клуба: www.ludogorets.com