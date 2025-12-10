Стефани Стоева и Габриела Стоева стартираха с победа на турнир по бадминтон в Индия

Стефани Стоева и Габриела Стоева стартираха с победа на двойки жени на международния турнир по бадминтон от сериите "BWF Tour Super 100" в Кутак (Индия).

Сестрите, които са поставени под номер 1 в схемата, победиха Напапакорн Тунгкасатан и Хатайтип Миджад (Тайланд) с 21:19, 21:18 за 39 минути.

Българките спечелиха две поредни разигравания в края, за да спечелят първия гейм, а във втория преодоляха пасив от 15:18 и със серия от 6:0 затвориха мача.

На единично Стефани Стоева и Калояна Налбантова допуснаха поражения. Стоева отстъпи пред Тидапрон Клебиесун (Тайланд) с 16:21, 15:21 за 25 минути, а Налбантова загуби от Ишика Джайсвал (САЩ) със 17:21, 21:16, 18:21 за 51 минути.