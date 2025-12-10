Хипократова клетва положиха 393-ма абсолвенти от Медицинския факултет на МУ-Пловдив

Хипократова клетва положиха днес 393-ма абсолвенти от Медицинския факултет на Медицинския университет (МУ)-Пловдив на тържествена церемония в зала „Колодрума“.

Специалност „Медицина“ завършват 360 души, от които 157 са се обучавали на български език, а 203-ма са студентите англоезично обучение от 21 държави, сред които Великобритания, Гърция, Германия, Италия, Ирландия, Кипър, Нигерия, Швеция, Швейцария, Япония, Бутан, Австралия, Непал. С отличен успех над 5,50 от следването и държавните изпити са 54 дипломанти. Средният успех от следването на 75-ия випуск на МУ-Пловдив е много добър 4,55, а от държавните изпити – много добър 4,62.

В обръщението си към дипломантите ректорът на МУ-Пловдив проф. д-р Ангел Учиков каза, че помни първия път, когато е застанал до пациент и е осъзнал, че от него зависи нечия съдба, помни първите си грешки и успехи, които са го научили да бъде по-добър лекар и човек. Той пожела на абсолвентите всички техни решения да бъдат водени от отговорност и човечност. “Няма по-голямо удовлетворение от това да помагаш и да спасяваш човешки живот. Знам, че не е било леко, но компромисите в медицината са недопустими - това е професия, която не позволява грешки“, каза проф. Учиков. Добави, че днес дипломатите получават доверие и им пожела да носят светлина в трудните дни, да оставят следа по пътя, по който вървят.

Деканът на Медицински факултет на МУ – Пловдив проф. д-р Мариела Генева-Попова пожела на дипломантите да работят това, което им е най-интересно - хирургия, педиатрия, военна медицина. „Eдинственият начин да бъдете удовлетворени от себе си е да правите това, в което сте най-добри“, каза тя. И добави, че трудните моменти в професията трябва ги мотивират да бъдат по-добри, по-знаещи, по-можещи и по-отдадени в професията, защото от днес на нататък ще носят отговорност не само за себе си, но и за всички техни пациенти. "Не спирайте да се развивате и преследвайте най-смелите си мечти, работете със страст, с вяра, работете безрезервно и се раздавайте. Един ден ще получите успех в професията си, уважението на пациентите и любовта на близките си", каза тя. В заключение проф. д-р Генева-Попова пожела този ден да бъде максимално близо.

На церемонията бе връчена награда „Прометей“ за принос към развитието на студентската среда на д-р Кристина Петрова. Връчени бяха и две еднократни стипендии от по 3000 лева от Сдружение „Ген. Стоян Тонев и полк. Митър Тонев“ на шестокурсничките Кристина Петрова и Симона Тодорова с успех над 5,50 и за активна извънучебна дейност.

На тържествената церемония бяха връчени и дипломите на завършващите в магистърски програми след висше образование. За първа година се дипломират 15 магистри от специалност „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории“. Със среден успех от следването много добър 5,27 и 5,07 от държавните изпити.

За втора година има дипломанти и от специалност „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“ - 9 абсолвенти със среден успех от следването отличен 5,84, а от държавните изпити – отличен 5,67.

Специалност „Медицинска речева и езикова патология“ завършват също 9 дипломанти, които са постигнали среден успех от следването много добър 5,47, а от държавните изпити всички имат отличен 6,00.