Въведена е безсрочна забрана за улов на есетрови риби в българския участък на река Дунав и Черно море, съобщи екоминистерството

От 1 януари 2026 г. се въвежда безсрочна забрана за риболов на есетрови видове риби в българския участък на река Дунав и Черно море. Това гласи заповед на министъра на околната среда и водите Манол Генов и на земеделието и храните Георги Тахов, която предстои да бъде обнародвана в Държавен вестник, съобщават от екоминистерството на официалния си сайт.

Забранява се уловът в българската акватория на река Дунав и Черно море на следните есетрови видове риби: белуга, руска есетра, пъструга и чига.

Есетровите риби са сред най-застрашените видове в световен мащаб поради загуба на естествени местообитания, нарушаване на коридорите за размножителните миграции, замърсяване на водата, незаконен улов и търговия с хайвер, отбелязват от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Оттам припомнят, че преди години в река Дунав са се срещали още немска есетра и атлантическа есетра.

Национални забрани за улов на белуга, руска есетра, пъструга и чига с цел опазване и възстановяване на видовете досега са издавани последователно за периодите 2012-2015 г., 2016-2020 г. и 2021-2025 г., като между тях не съществуват периоди, които да са били разрешени за улов на есетрови видове. Настоящата национална забрана е първата безсрочна, коментират също от МОСВ. Забрани има въведени и в Румъния, Сърбия, Австрия, Грузия, Русия, Турция и др.

Адекватната законодателна рамка за защита на есетровите риби е от особено значение, тъй като те представляват споделен запас за дунавските и черноморските държави като видове, които са мигриращи. Те са включени в европейския Червен списък към Международния съюз защита на природата (IUCN), както и в националната Червена книга на България и са обект на защита по редица международни конвенции и европейски актове, разясняват още от МОСВ. И добавят, че забраната ще даде възможност за провеждането на научни и консервационни проекти за опазване на видовете.

През август тази година от неправителствената организация WWF България обявиха началото на трансгранична инициатива "MonStur" за наблюдение и опазване на есетрите, която ще обхване девет дунавски държави. В тригодишния проект се предвижда участието на министерства, университети, неправителствени и изследователски институти.