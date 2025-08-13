Девет дунавски държави ще се включат в инициатива за наблюдение и опазване на есетрите, съобщиха от WWF България

Трансгранична инициатива MonStur за наблюдение и опазване на есетрите започва в девет дунавски държави, съобщиха от WWF България. В тригодишния проект участват министерства, университети, неправителствени и изследователски институти.

Естерите са мигриращи риби, връстници на динозаврите, които днес са сред най-застрашените видове на планетата поради свръхулов, разрушени местообитания и фрагментация на реката, отбелязаха от WWF. И добавиха, че два от шест вида есетри в Дунав вече са загубени.

В рамките на проекта ще се изгради трансгранична обща система за мониторинг на есетровите риби в дунавския речен басейн, чрез която да се създадат съвместни бази данни за популациите и хабитатите и ще предостави препоръки за управление на речните басейни на национално и регионално ниво. Освен това ще бъдат картирани ключови местообитания и миграционни коридори от Германия до Черно море.

По време на проекта ще бъдат тествани съвместни методи като екологичен ДНК (eДНК) анализ и телеметрия за проследяване на популациите. Освен това ще бъдат предоставени научни доказателства и общи препоръки на национални и европейски политики и ще се повиши обществената осведоменост и включване на местни власти и общности в опазването на есетрите, обясниха от организацията. От WWF посочиха още, че резултатите ще послужат за създаването на Трансграничен план за действие за есетрите в четири държави по горното и средното течение на Дунав, за да се хармонизират мерките за опазване.

„Този проект изпраща ясно послание: ако искаме да запазим есетрите за бъдещите поколения, дунавските държави, които споделят последните запазени местообитания на есетровите риби, трябва да споделят и усилията за опазването им, и информацията, която имат за тях“, каза ръководителят на програма „Води“ към WWF България Стоян Михов, цитиран в прессъобщението.

„Есетрите не признават държавните граници и нашите усилия за тяхната защита също не бива да го правят“, каза ръководителят на Инициативата за есетрите към WWF Беате Щрибел. „Тази съвместна мониторингова инициатива е ключова стъпка към по-добра защита. Събирайки надеждни, мащабни данни, можем да осигурим на националните и европейските политици научната основа и общите препоръки, от които се нуждаят, за да предприемат ефективни действия“, отбеляза още Щрибел.

В края на юли близо 6500 есетрови риби от критично застрашения вид Руска есетра бяха пуснати в Дунав от WWF България и нейни партньори.