Специалисти по здравни грижи от област Ямбол излязоха на протест с искане за 1550 евро стартова заплата за всички в бранша

Кореспондент на БТА в Ямбол Севдалина Кръстева
Професионалистите по здравни грижи от ямболската Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон” (МБАЛ) протестират с искания за достойно заплащане. Те настояват за определяне на 1550 евро стартова заплата за всички от бранша, независимо къде работят. Снимка: кореспондент на БТА в Ямбол Севдалина Кръстева
Ямбол,  
10.12.2025 15:03
 (БТА)

От години ни лъжат и неглижират труда ни. Настояваме за гарантиране на 1550 евро стартова заплата за всички в бранша. Това казаха излезли на протест специалисти по здравни грижи от областната Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Св. Пантелеймон” в Ямбол.

В подкрепа на исканията им пред административната сграда на болницата се присъединиха лекари, специализанти и санитари от лечебното заведение. Протестът беше организиран от Регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) в Ямбол.

Освен ние, днес с протестни лентички работят колегите в Регионалната здравна инспекция, в Спешен център, в болницата в Елхово, в детските ясли и в училищно здравеопазване, каза пред медии председателят на Регионалната колегия на БАПЗГ Цветка Бойчева.

Абсолютно нищо не се е променило от последния протест, който направихме през месец май. Не само това, а дори приетото от Народното събрание през 2024 г. решение заплатите ни да бъдат 140 процента от средната за страната не се е случило и до днес. А вече влизаме в 2026 г., каза още Бойчева.

Председателят на регионалната структура отново подчерта намаляването на състава. До 2022 г. в цялата област бяхме 650 човека, сега сме 415 души. Това е крайно недостатъчно, а и половината от колегите са в пенсионна възраст. „Ние искаме да работим на едно работно място, да предоставяме качествени здравни грижи. А сме принудени денонощно да седим на работните си места, за да не се закрият определени заведения. Вече нямаме сили”, допълни тя.

Ниското заплащане кара дори и малкото нови хора, започващи работа, да се отказват още след няколко месеца и да се преквалифицират – стават преподаватели, икономисти. Колегите искат да стачкуваме ефективно, да спрем работа, но моралът ни не го позволява – няма да има кой да се грижи за пациентите, каза още Цветка Бойчева.

Ако заплатите не бъдат увеличени, излезлите на протест медицински специалисти заявиха пред медиите готовност да подадат оставки. „Аз съм „за” колективна оставка, защо не! Постоянно ни лъжат, това е огромна подигравка с нас. От колко години е тази борба”, каза главната сестра на МБАЛ „Св. Пантелеймон” Валентина Вълкова.

„Ако исканията ни отново не бъдат чути, аз лично си подавам оставката и напускам”, заяви старшата сестра на Спешното отделение Дора Папазова. По щат трябва да сме 14 сестри в отделението, а ние сме само шест. Налага се да идват колеги по съвместителство от Сливен, за да се справим. За да покрием 24-часовите дежурства, не се ползват отпуски, момичетата имат натрупани още от 2024 г., каза още тя. Напрежението на работното място се допълва и от все по-честите случаи на агресия спрямо екипите на спешното отделение, посочи Дора Папазова.

Работата е тежка, но недостатъчно добре заплатена, коментира 33-годишният санитар Стоян Ковачев, също от спешното отделение на ямболската болница, който сега учи за медицински специалист. „Той започна при нас преди пет години, по време на ковид пандемията. Дойде като доброволец и работеше безвъзмездно. Аз съм възхитена от работата му”, разказа главната сестра в отделението.

Професията ми харесва, но има неща като заплащането, което за нас като млади специалисти, е много ниско. Това сподели Дона Андонова, която от три месеца работи като акушерка в болницата. Жената допълни, че ако нещата не се подобрят, е възможно да потърси друга насока за развитие си.

Трябва да задържим младите хора в България, защото иначе всички бягат, каза акушер-гинекологът с дългогодишен стаж д-р Стоянка Мантарева. Най-често младите специалисти се насочват към Германия или Великобритания. Една медицинска сестра в Австрия, например, получава поне 3500 евро. А с тези мизерни заплати тук, няма как да се живее, каза тя.

/АБ/

