Медици в Силистра протестираха с искания за по-високи заплати и по-добри условия на труд

Александър Леви
Снимка: кореспондент на БТА в Силистра Александър Леви
Силистра,  
10.12.2025 13:16
Лекари и медицински специалисти от Силистра протестираха с искания за по-високи заплати и по-добри условия на труд. Те изразиха недоволството си в двора на местната Многопрофилна болница за активно лечение. Протестът е организиран от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. 

Присъстващите носеха плакати с послания като „Достоен бюджет и за нас“, „Нашата отговорност е огромна, а заплатата ни – малка“, „Даваме сърцето си, а получаваме трохи“. Медиците заявиха, че за пореден път са били излъгани от управляващите и в бюджета не са предвидени достатъчно средства за увеличение на техните трудови възнаграждения. Те поискаха стартова заплата от 1550 евро за медицинските специалисти.

За БТА председателят на регионалната колегия на професионалистите по здравни грижи Петранка Войкова каза, че за нуждите на здравните заведения в Силистра са нужни над 400 медицински сестри, а в момента техният брой е около 200, като повече от тях вече са на пенсионна възраст.

„Трудът ни се подценява, вече изчезваме и не можем да се грижим за пациентите. Асоциацията от много години алармира за този проблем, но управляващите отказват да потърсят някакво решение. Идват много малко млади хора, защото не ги устройва заплащането и условията не са подходящи за тях. Ако тази тенденция продължи, бъдещето ще става все по-трудно и по-трудно“, каза Войкова.

Ивелина Нанкова от синдикалната организация на българските медицински специалисти в Силистра също беше на протеста. Тя съобщи, че организацията смята исканията на медиците за справедливи и основателни. По думите ѝ, сериозно увеличение на заплатите на медицинските специалисти не е имало от години и повечето от тях „отказват да работят само за усмивки“.

/АБ/

