Медицински сестри и здравни работници в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен протестираха заради неизпълнени обещания за по-високи заплати

Медицинските сестри и здравните работници (акушерки, лаборанти и рехабилитатори) от МБАЛ „Сливен – Д-р Иван Селимински“ в Сливен излязоха на протест заради неизпълнени обещания за увеличение на възнагражденията.

Протестът е организиран от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) и синдикалната организация на Българските медицински специалисти в Сливен към Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Д-р Иван Селимински“, с подкрепата на КНСБ.

Председателят на Управителния съвет на БАПЗГ Валентина Русева заяви, че медицинските специалисти за пореден път изразяват недоволството си от отношението към професията. По думите ѝ в много отделения персоналът е намален, а близо една трета от работещите са в пенсионна възраст.

„Не сме мотивирани да работим в болниците, защото трудът е тежък и не се заплаща справедливо. Искаме да бъде изпълнено обещаното. За пореден път се чувстваме излъгани“, каза Русева.

Мариета Шарапчиева – председател на синдикалната организация на Българските медицински специалисти в Сливен към МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – посочи, че протестът е организиран съвместно със БАПЗГ заради „поредната неизпълнена ангажираност“ към заплащането на медицинските специалисти.

„И през лятото протестирахме, но ни излъгаха с нови обещания в бюджета. Колежки напускат, сменят професията си или търсят работа в чужбина. Обемът на работа расте и това може да доведе до закриване на болници“, коментира Шарапчиева.

Тя допълни, че здравеопазването е в критично състояние и че медиците не могат да предприемат ефективни стачни действия, тъй като не могат да оставят пациентите без грижи. „Разчитат на нашата отговорност и подценяват труда ни“, каза още Шарапчиева.

Протестните действия са организирани от 11:00 до 12:00 часа. Служителите, които не бяха на дежурство, изразиха несъгласието си пред лечебното заведение с плакати с надписи – „Да на достойния труд – да на достойното заплащане“, „Не на търговията със здраве“. Работещите по това време носеха ленти с надпис „Аз протестирам“.