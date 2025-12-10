Протестна акция на медицински служители се състоя днес в Кюстендил и Дупница, съобщиха за БТА от КНСБ в Кюстендил. Служители на болницата в Кюстендил излязоха за минути в двора на здравното заведение, за да изразят подкрепа за исканията на медицинските специалисти, каза за БТА директорът на здравното заведение Димитър Стоилов. Той уточни, че протестът е продължил само няколко минути, за да не се прекъсва работният процес.

Подкрепа изразиха днес и личните лекари в сградата на поликлиниката в Кюстендил.

Лидерът на КНСБ в Кюстендил Яни Георгиев посочи пред БТА, че синдикатът подкрепя исканията на всички медицински специалисти за достойни възнаграждения. От синдиката призоваха всички свои членове в здравния сектор да се присъединят към инициативата за носене на протестни ленти на работното място.

От КНСБ припомниха, че на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) на 8 декември КНСБ не подкрепи новия вариант на проектобюджета на НЗОК, от който отпаднаха първоначално предвидените средства за минимални стартови заплати.

На състоялата се на 9 декември в Народното събрание комисия за първо четене на Бюджет 2026 КНСБ отново многократно настоя да се предвидят средства за увеличение на възнагражденията на заетите в сектор "Здравеопазване". В края на заседанието финансовият министър Теменужка Петкова се ангажира, че ще бъдат осигурени 100 млн. евро за ръст на заплатите на медицинските специалисти.

От КНСБ припомниха още, че от април 2024 г. няма съгласие за сключване на нов отраслов колективен трудов договор в нарушение на принципите на социалния диалог.