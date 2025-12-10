Ранените при земетресението в Япония достигнаха 51 души, на фона на предупреждение за вероятност от нов силен трус

Подробно търсене

Валерия Динкова
Разрушения от земетресението в префектура Аомори, 9 декември 2025 г. Снимка: Ren Onuma/Kyodo News via AP
Токио,  
10.12.2025 14:42
 (БТА)

Най-малко 51 души са ранени при силното земетресение в Северна Япония в понеделник вечерта, предаде Франс прес, позовавайки се на нов доклад на властите, в който се предупреждава за възможността от нов силен вторичен трус в идващите дни.

Епицентърът на земетресението с магнитуд 7,5 по Рихтер беше край брега на префектура Аомори. Има разрушения по пътищата и са изпочупени прозорци. Наблюдавано е и цунами със 70-сантиметрови вълни.

Националната служба за справяне с пожари и бедствия съобщи за 51 пострадали в нов доклад днес. Вчера министър-председателката на страната Санае Такаичи каза, че ранените са 30.

Японската метеорологична служба вчера издаде предупреждение за възможен нов трус през следващата седмица с магнитуд по-голям или равен на този в понеделник вечерта. Предупреждението е отправено за района Санрику – обхващащ североизточния край на основния остров Хоншу, както и за северния остров Хокайдо.

„Поради това земетресение, относителната възможност за друг силен трус се оценява като повишена, спрямо нормалното“ за региона, казва Службата в предупреждението, което е едва второто подобно. „Ако стане голямо земетресение, има възможност за голямо цунами в района“, добавят метеоролозите.

Според местните медии възможността за ново силно земетресение в близките дни се оценява на един процент.

През август миналата година Японската метеорологична служба издаде първото си подобно предупреждение – тогава за южната част на японското тихоокеанско крайбрежие, заради опасността от силен трус. Предупреждението беше отменено седмица по-късно.

Свързани новини

08.12.2025 19:15

Земетресение с магнитуд 7,6 бе регистрирано в Североизточна Япония; има предупреждение за цунами, но засега няма високи вълни

Силно земетресение с магнитуд 7,6 разлюля Североизточна Япония, предадоха Киодо и Асошиейтед прес. Издадено беше предупреждение за опасност от цунами. Първоначално се очакваха високи вълни, но за момента в крайбрежните селища са регистрирани приливни вълни до 40-50 см, съобщи по-късно японската метеорологична служба.
08.12.2025 16:48

Силно земетресение е регистрирано в Североизточна Япония, има опасност от цунами

Силно земетресение с магнитуд 7,6 разлюля Североизточна Япония, предадоха Киодо и Асошиейтед прес. Издадено е предупреждение за опасност от цунами. Очакват се вълни с височина до 3 метра.

