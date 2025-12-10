САЩ провеждат първия търг на права за проучване и добив на нефт и газ в Мексиканския залив от 2023 г.

Администрацията на президентът на САЩ Доналд Тръмп ще проведе днес първия търг за продажба на права за проучване и добив на нефт и газ в Мексиканския залив от 2023 г. Това е ключов тест за интереса на индустрията към офшорни площи в момент, когато САЩ се стремят да увеличат вътрешното производство на изкопаеми горива, предаде Ройтерс.

Търгът е първият от общо 30, предвидени в Закона за намаляване на данъците и увеличаване на разходите, подписан от президента Доналд Тръмп през юли. Плановете на администрацията му за отдаване на офшорни площи представляват значителен обрат спрямо тези на предишния президент Джо Байдън, който предвиждаше рекордно малък брой търгове като част от политиката за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива и борбата с климатичните промени.

Бюрото за управление на океанската енергия на САЩ (BOEM) предлага 81,2 милиона акра в Мексиканския залив с лицензионна ставка от 12,5 на сто - най-ниската позволена от данъчния закон на Тръмп. Преди това, според закона на Байдън за намаляване на инфлацията от 2022 г., нефтените компании бяха длъжни да плащат най-малко 16,66 на сто лицензионни възнаграждения към Министерството на финансите, отделните щати и други федерални фондове. Законът на Тръмп намали ставката, за да насърчи участието на индустрията в продажбите на лизингови договори.

Цените на петрола в САЩ са се понижили с около 20 на сто през тази година, което ограничава инвестициите на компаниите, въпреки че се очаква технологичните иновации в дълбоководното сондиране да помогнат за увеличаване на производството в Мексиканския залив.

Офшорният добив представлява около 15 на сто от общото производство на САЩ като през последните години изостава от шистовите находища на сушата заради по-дългите срокове и по-високите първоначални разходи.

Според предварителна статистика на Бюрото за управление на океанската енергия, 26 компании са подали общо 219 оферти за 1,02 милиона акра – около 1,3 на сто от предлаганата площ.

Предложенията на компаниите ще бъдат обявени по-късно днес на събитие, предавано на живо на сайта на Бюрото за управление на океанската енергия.

Последният търг в Мексиканския залив през 2023 г. привлече 352 оферти от 26 компании за 1,73 милиона акра и генерира 382 милиона долара – най-високите постъпления от федерален офшорен търг от 2015 г. насам.