Подробно търсене

САЩ провеждат първия търг на права за проучване и добив на нефт и газ в Мексиканския залив от 2023 г.

Марин Милков
САЩ провеждат първия търг на права за проучване и добив на нефт и газ в Мексиканския залив от 2023 г.
САЩ провеждат първия търг на права за проучване и добив на нефт и газ в Мексиканския залив от 2023 г.
Снимка: AP/Dario Lopez-Mills
Вашингтон,  
10.12.2025 14:53
 (БТА)

Администрацията на президентът на САЩ Доналд Тръмп ще проведе днес първия търг за продажба на права за проучване и добив на нефт и газ в Мексиканския залив от 2023 г. Това е ключов тест за интереса на индустрията към офшорни площи в момент, когато САЩ се стремят да увеличат вътрешното производство на изкопаеми горива, предаде Ройтерс.

Търгът е първият от общо 30, предвидени в Закона за намаляване на данъците и увеличаване на разходите, подписан от президента Доналд Тръмп през юли. Плановете на администрацията му за отдаване на офшорни площи представляват значителен обрат спрямо тези на предишния президент Джо Байдън, който предвиждаше рекордно малък брой търгове като част от политиката за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива и борбата с климатичните промени.

Бюрото за управление на океанската енергия на САЩ (BOEM) предлага 81,2 милиона акра в Мексиканския залив с лицензионна ставка от 12,5 на сто - най-ниската позволена от данъчния закон на Тръмп. Преди това, според закона на Байдън за намаляване на инфлацията от 2022 г., нефтените компании бяха длъжни да плащат най-малко 16,66 на сто лицензионни възнаграждения към Министерството на финансите, отделните щати и други федерални фондове. Законът на Тръмп намали ставката, за да насърчи участието на индустрията в продажбите на лизингови договори.

Цените на петрола в САЩ са се понижили с около 20 на сто през тази година, което ограничава инвестициите на компаниите, въпреки че се очаква технологичните иновации в дълбоководното сондиране да помогнат за увеличаване на производството в Мексиканския залив.

Офшорният добив представлява около 15 на сто от общото производство на САЩ като през последните години изостава от шистовите находища на сушата заради по-дългите срокове и по-високите първоначални разходи.

Според предварителна статистика на Бюрото за управление на океанската енергия, 26 компании са подали общо 219 оферти за 1,02 милиона акра – около 1,3 на сто от предлаганата площ.

Предложенията на компаниите ще бъдат обявени по-късно днес на събитие, предавано на живо на сайта на Бюрото за управление на океанската енергия.

Последният търг в Мексиканския залив през 2023 г. привлече 352 оферти от 26 компании за 1,73 милиона акра и генерира 382 милиона долара – най-високите постъпления от федерален офшорен търг от 2015 г. насам.

/СЛС/

Свързани новини

10.12.2025 10:45

„ЕксънМобил“ ще намали инвестициите си в нисковъглеродни проекти през следващите пет години

Американският петролен гигант „ЕксънМобил“ (ExxonMobil) обяви днес, че ще свие инвестициите си в нисковъглеродни проекти с около 10 милиарда долара спрямо прогнозите, направени през декември 2024 г., предаде Франс прес. Компанията вече очаква да
24.10.2025 09:47

Белият дом дава зелена светлина за петролни сондажи в природен резерват в Аляска

Президентът на САЩ Доналд Тръмп възобнови плановете за проучвания и добив на нефт и природен газ в Арктическия национален резерват за диви животни в Аляска, след като Министерството на вътрешните работи обяви, че отново ще се допуска сключването на
23.09.2025 11:25

Акциите на "Йорстед" поскъпват с над 6 на сто след съдебно решение за възобновяване на строителството на парка край Роуд Айлънд и Кънектикът

Акциите на датския гигант в областта на възобновяемите енергийни източници "Йорстед" (Orsted) се повишиха рязко днес, след като американски съдия постанови, че изпадналата в затруднение компания може да възобнови строителството на офшорен вятърен
04.08.2025 13:22

Британската Би Пи обяви най-голямото си откритие на петрол и природен газ от 25 години

Енергийната компания Би Пи (BP) обяви, че е осъществила най-голямото си откритие на петрол и природен газ от 25 години насам, след като е сондирала успешно в находището "Бумеранг" в дълбоководния район "пре-сол" в бразилския басейн Сантос, част от
06.01.2025 14:32

Президентът Байдън забранява нови сондажи за петрол и газ в част от териториалните води на САЩ

Две седмици преди края на мандата си, президентът на САЩ Джо Байдън настоя за по-широка защита от по-нататъшен добив на петрол и газ в американски териториални води, предаде ДПА. Двата президентски меморандума, издадени днес, ще освободят всички
05.09.2024 18:16

Американската компания "Талос енерджи" съобщи, че е открила петрол и газ в Мексиканския залив

Американската енергийна компания "Талос енерджи" (Talos Energy) обяви днес, че е открила запаси от петрол и природен газ във водите на Мексиканския залив, предаде Ройтерс.  Компанията, подкрепяна от милиардера Карлос Слим, обяви, че предварителните

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:13 на 10.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация