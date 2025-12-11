Подробно търсене

ФАО отбелязва Международния ден на планините 2025, като акцентира върху опазването на ледниците

Ивона Величкова
ФАО отбелязва Международния ден на планините 2025, като акцентира върху опазването на ледниците
ФАО отбелязва Международния ден на планините 2025, като акцентира върху опазването на ледниците
Снимка: Красимир Николов/БТА, архив
Рим,  
11.12.2025 19:52
 (БТА)

Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) отбеляза днес Международния ден на планините 2025 в централата си в Рим под мотото „Ледниците са от значение за водата, храната и препитанието в планините и отвъд тях“, съобщи ФАО.

Приблизително 70 процента от сладководните води на планетата са заключени в сняг и лед, а топящата се вода от ледниците осигурява прехраната на близо 2 милиарда души, задоволявайки ежедневните нужди от вода и поддържайки водноелектрическата енергия, селското стопанство, промишлеността и биоразнообразието. И все пак ледниците се топят с безпрецедентни темпове, излагайки планинските и надолу по течението общности на нарастващ риск от недостиг на вода, природни бедствия и продоволствена несигурност.

Тазгодишната тема подчертава текущите предизвикателства и възможности в развитието на планините и насърчава съюзи, които постигат положителни резултати за планинските общности и околни среди в световен мащаб.

„Планинските общности продължават да проявяват забележителна изобретателност, която е помагала за опазването на крехките планински екосистеми в продължение на векове. Трябва да засилим подкрепата за тези общности, за да им помогнем да превърнат тези предизвикателства във възможности“, каза генералният директор на ФАО Ку Донгю във видео обръщение на събитието на високо ниво.

Той отбеляза, че ФАО вече е подкрепила изграждането на изкуствени ледници в Киргизстан, които в някои региони са съхранили над 1,5 милиона кубически метра лед – достатъчно за напояване на големи площи. „В Боливия ФАО и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) помагат за инсталирането на сензори върху ледник, които да наблюдават натрупването и топенето на сняг, за да информират по-добре фермерите и политиците за наличността на вода“, добави той.

Планинските общности, особено младежите и коренното население, са пряко засегнати от тази криза, което ги позиционира като ключови участници в разработването на иновативни решения и усилия за адаптация.  

На събитието беше представен технически документ, озаглавен „Ледници и планини – връзката между продоволствената и водната сигурност и препитанието“, който подчертава ключовата роля на ледниците и други компоненти на криосферата в подкрепа на селскостопанското производство, препитанието и продоволствената и водната сигурност в планинските и районите надолу по течението.

На събитието бяха обявени носителите на наградата „Mountain Future Award“ („Планинско бъдеще“), която отбелязва трансформативни проекти, изграждащи устойчивост на въздействията, свързани с ледниците, и укрепващи устойчивите планински икономики и поминък. Тримата носители на награди, в категориите „Иновации“, „Адаптация“ и „Младеж“, ще получат начално финансиране в подкрепа на изпълнението на проектите, както и признание и видимост, демонстрирайки как местните действия могат да допринесат за глобалните усилия.

/БП/

Свързани новини

15.11.2025 19:34

Дори ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 градуса може да не е достатъчно за спасяване на криосферата, предупреждават учени

Mежду 2000 и 2023 г. светът е загубил около 5 процента от ледниковата си маса, а някои региони, като Кавказ и Централна Европа, са загубили една трета или повече. Това посочи Джеймс Къркъм, главен  учен в групата „Амбиция за топящия се лед“ (AMI),
01.10.2025 20:30

Ледниците в Швейцарските Алпи са намалели рязко за последните 12 месеца

Швейцарските ледници са се стопили значително през последните 12 месеца, регистрирайки четвъртото по големина намаление на обема си в историята. Това съобщи в сряда мониторинговата организация GLAMOS, цитирана от Ройтерс.
19.08.2025 22:00

Италианският ледник Вентина се е стопил толкова много, че учените трябва да го наблюдават дистанционно

Италианският ледник Вентина, един от най-големите в Северна Ломбардия, се е стопил толкова много заради климатичните промени, че геолозите вече не могат да го измерват така, както са правели в последните 130 години, съобщи Асошиейтед прес. След
08.08.2025 13:21

Аржентинският ледник „Перито Морено“ се отдръпва по-бързо, отколкото се очакваше, сочи проучване

След десетилетия на относителна стабилност, известният ледник „Перито Морено“ в Южна Аржентина се отдръпва по-бързо, отколкото се смяташе първоначално, сочи проучване, цитирано от ДПА. Докато ледникът в южните патагонски северни полета е изгубил
06.08.2025 22:00

ЮНЕСКО започна експедиция за изкачване на Килиманджаро с цел повишаване на осведомеността за топенето на ледниците

Организацията за образование, наука и култура на ООН (ЮНЕСКО) е започнала 50-членна експедиция до върха на Килиманджаро, за да повиши осведомеността относно бързото топене на ледниците, причинено от климатичните промени, предаде Синхуа

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:25 на 11.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация