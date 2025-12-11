ФАО отбелязва Международния ден на планините 2025, като акцентира върху опазването на ледниците

Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) отбеляза днес Международния ден на планините 2025 в централата си в Рим под мотото „Ледниците са от значение за водата, храната и препитанието в планините и отвъд тях“, съобщи ФАО.

Приблизително 70 процента от сладководните води на планетата са заключени в сняг и лед, а топящата се вода от ледниците осигурява прехраната на близо 2 милиарда души, задоволявайки ежедневните нужди от вода и поддържайки водноелектрическата енергия, селското стопанство, промишлеността и биоразнообразието. И все пак ледниците се топят с безпрецедентни темпове, излагайки планинските и надолу по течението общности на нарастващ риск от недостиг на вода, природни бедствия и продоволствена несигурност.

Тазгодишната тема подчертава текущите предизвикателства и възможности в развитието на планините и насърчава съюзи, които постигат положителни резултати за планинските общности и околни среди в световен мащаб.

„Планинските общности продължават да проявяват забележителна изобретателност, която е помагала за опазването на крехките планински екосистеми в продължение на векове. Трябва да засилим подкрепата за тези общности, за да им помогнем да превърнат тези предизвикателства във възможности“, каза генералният директор на ФАО Ку Донгю във видео обръщение на събитието на високо ниво.

Той отбеляза, че ФАО вече е подкрепила изграждането на изкуствени ледници в Киргизстан, които в някои региони са съхранили над 1,5 милиона кубически метра лед – достатъчно за напояване на големи площи. „В Боливия ФАО и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) помагат за инсталирането на сензори върху ледник, които да наблюдават натрупването и топенето на сняг, за да информират по-добре фермерите и политиците за наличността на вода“, добави той.

Планинските общности, особено младежите и коренното население, са пряко засегнати от тази криза, което ги позиционира като ключови участници в разработването на иновативни решения и усилия за адаптация.

На събитието беше представен технически документ, озаглавен „Ледници и планини – връзката между продоволствената и водната сигурност и препитанието“, който подчертава ключовата роля на ледниците и други компоненти на криосферата в подкрепа на селскостопанското производство, препитанието и продоволствената и водната сигурност в планинските и районите надолу по течението.

На събитието бяха обявени носителите на наградата „Mountain Future Award“ („Планинско бъдеще“), която отбелязва трансформативни проекти, изграждащи устойчивост на въздействията, свързани с ледниците, и укрепващи устойчивите планински икономики и поминък. Тримата носители на награди, в категориите „Иновации“, „Адаптация“ и „Младеж“, ще получат начално финансиране в подкрепа на изпълнението на проектите, както и признание и видимост, демонстрирайки как местните действия могат да допринесат за глобалните усилия.