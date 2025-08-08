Подробно търсене

Аржентинският ледник „Перито Морено“ се отдръпва по-бързо, отколкото се очакваше, сочи проучване

Теодора Йорданова
Аржентинският ледник „Перито Морено“ се отдръпва по-бързо, отколкото се очакваше, сочи проучване
Аржентинският ледник „Перито Морено“ се отдръпва по-бързо, отколкото се очакваше, сочи проучване
„Перито Морено" през 2021 г. Снимка: AP Photo/Natacha Pisarenko, File
Буенос Айрес,  
08.08.2025 13:21
 (БТА)

След десетилетия на относителна стабилност, известният ледник „Перито Морено“ в Южна Аржентина се отдръпва по-бързо, отколкото се смяташе първоначално, сочи проучване, цитирано от ДПА.

Докато ледникът в южните патагонски северни полета е изгубил средно само 34 см от дебелината си между 2000 г. и 2019 г., той се е свивал между 5,5 и 6,5 метра годишно от 2019 г. до 2024 г. според прочуване, водено от Мориц Кох от Ерлангенския университет.

В някои райони световно известният ледник се е отдръпнал с повече от 800 метра в рамките на 5 години до 2024 г.

Изследователите проучили дългия 30 км глетчер, използвайки специална радарна система и отбелязали дъното на езерото под най-ниския край на ледника, като комбинирали тези проучвания със сателитни данни, за да анализират как се променяла височината на повърхността и скоростта, с която тя се движи, между 2000 г. и 2024 г.

„Има скалист хребет под езика на ледника, който действа като негова опорна точка“, казва Кох. Това е запазило равновесието на глетчера дълго време. „Данните ни сочат, че в момента ледникът се откъсва от опорната си точка“ обяснява Кох. Отдръпването му може да се ускори значително и ледената повърхност да се свие с 15 квадратни километра в рамките на няколко години.

„Перито Морено“ е част от световното наследство на ЮНЕСКО и се простира на около 250 кв. км - повече, отколкото е площта на Буенос Айрес. За разлика от други ледници в Патагония, той дълго време не се беше отдръпвал значително.

/ХК/

Списание ЛИК

Свързани новини

04.08.2025 20:15

Една четвърт от ледниците на австралийския остров Хърд са изчезнали, сочи проучване

Близо една четвърт от ледниците в отдалечения австралийски остров Хърд са изчезнали от 1947 г. насам заради климатичните промени, сочи ново проучване, съобщи Синхуа. Според изследването остров Хърд, субарктическа територия, която се намира на 4100
02.08.2025 14:44

Швейцарските ледници бързо губят обем след слабите снеговалежи през зимата

Ледниците в Швейцария се топят с тревожна скорост тази година, като учените предупреждават, че загубата на ледена покривка е започнала седмици по-рано от обичайното заради зимата с малко сняг, пише ДПА. Денят на загубата на ледниците (GLD) се

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:40 на 08.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация