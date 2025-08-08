Аржентинският ледник „Перито Морено“ се отдръпва по-бързо, отколкото се очакваше, сочи проучване

След десетилетия на относителна стабилност, известният ледник „Перито Морено“ в Южна Аржентина се отдръпва по-бързо, отколкото се смяташе първоначално, сочи проучване, цитирано от ДПА.

Докато ледникът в южните патагонски северни полета е изгубил средно само 34 см от дебелината си между 2000 г. и 2019 г., той се е свивал между 5,5 и 6,5 метра годишно от 2019 г. до 2024 г. според прочуване, водено от Мориц Кох от Ерлангенския университет.

В някои райони световно известният ледник се е отдръпнал с повече от 800 метра в рамките на 5 години до 2024 г.

Изследователите проучили дългия 30 км глетчер, използвайки специална радарна система и отбелязали дъното на езерото под най-ниския край на ледника, като комбинирали тези проучвания със сателитни данни, за да анализират как се променяла височината на повърхността и скоростта, с която тя се движи, между 2000 г. и 2024 г.

„Има скалист хребет под езика на ледника, който действа като негова опорна точка“, казва Кох. Това е запазило равновесието на глетчера дълго време. „Данните ни сочат, че в момента ледникът се откъсва от опорната си точка“ обяснява Кох. Отдръпването му може да се ускори значително и ледената повърхност да се свие с 15 квадратни километра в рамките на няколко години.

„Перито Морено“ е част от световното наследство на ЮНЕСКО и се простира на около 250 кв. км - повече, отколкото е площта на Буенос Айрес. За разлика от други ледници в Патагония, той дълго време не се беше отдръпвал значително.