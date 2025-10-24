Белият дом дава зелена светлина за петролни сондажи в природен резерват в Аляска

Президентът на САЩ Доналд Тръмп възобнови плановете за проучвания и добив на нефт и природен газ в Арктическия национален резерват за диви животни в Аляска, след като Министерството на вътрешните работи обяви, че отново ще се допуска сключването на договори за наем в крайбрежната зона на резервата, предаде ДПА.

Решението предвижда и преиздаване на договорите, които бяха отменени по време на предишната администрация. Според изявлението на ведомството крайбрежната зона на Аляска е дом на "някои от най-обещаващите неизползвани енергийни ресурси на Съединените щати". Засега не е посочена точна дата за началото на сондажите.

Тръмп отдавна настоява за по-активно използване на природните ресурси на Аляска. Още по време на първия си мандат той подкрепяше проектите за добив в Арктическия резерват, където се смята, че се намират значителни залежи на нефт и природен газ.

След края на мандата му президентът Джо Байдън спря повечето от проектите за сондажи, аргументирайки се с необходимостта от защита на Арктика и нейната крехка екосистема. Съдът тогава също ограничи възможностите за добив в резервата. През март тази година обаче федерално съдебно решение обяви за невалидна анулираната от администрацията на Байдън отмяна на договорите, което отвори пътя към възобновяване на проекта.

Веднага след началото на втория си мандат Доналд Тръмп подписа указ, насочен към разширяване на добива на нефт и газ. Белият дом заяви, че новите сондажи ще помогнат за укрепване на енергийната независимост на страната и ще създадат хиляди работни места.

Природозащитните организации обаче остро критикуваха решението, предупреждавайки за сериозни екологични рискове и непоправими щети върху екосистемата на Арктика. Според тях икономическите ползи са краткосрочни, докато последствията за околната среда могат да бъдат трайни.

Центърът за биологично разнообразие (Center for Biological Diversity), екологична организация, заяви, че последното споразумение за земя предвижда размяна на около 500 акра (около 202 хектара) "екологично незаменими диви територии" в рамките на природния резерват срещу до 1739 акра (703,7 хектара) земи, собственост на корпорацията "Кинг Коув" (King Cove) извън резервата.

Племенни лидери от някои общности по на север, в регионите на племето юпик в делтата на реките Юкон и Кускокуим, изразиха притеснения, че изграждането на път в района би могло да навреди на мигриращите птици, които са от ключово значение за техния поминък и традиционен начин на живот, предава и Асошейтед прес.

"Заедно с индианските селища Хупър Бей и Паймют ние абсолютно ще оспорим това решение в съда", заяви директорът на Центъра за биологично разнообразие в Аляска Купър Фрийман.