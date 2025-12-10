Двама футболисти на Монтана ще пропуснат срещата с Локомотив Пловдив за Купата на България заради наказания

Полузащитникът Важебах Сакор и бранителят Костадин Илиев ще пропуснат мача на Монтана срещу Локомотив Пловдив от осминафиналите на турнира за Купата на България по футбол, стана ясно след заседание на Дисциплинарната комисия към БФС.

Сакор получи червен картон в 70-ата минута при равенството 0:0 срещу Ботев Враца, а Илиев натрупа пети жълт картон от началото на сезона. И двамата ще бъдат с отнети права за първия кръг от пролетния дял на българското първенство срещу кандидат-шампиона ЦСКА 1948 през февруари.

Сакор е глобен с 300 лв, а Илиев - с 1000 лв. Старши треньорът на Монтана Анатоли Нанков също бе глобен с 400 лв заради неспортсменско поведение. Той получи картон от съдията Драгомир Драганов в 84-та минута.

Монтана е на 14-о място в класирането на efbet Лига с 15 точки и три повече от опашкаря Добруджа.