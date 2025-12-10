В бургаско училище беше поставена първата по рода си аркадна игра с образователна и екологична насоченост

В бургаското основно училище "Любен Каравелов“ беше поставена първата по рода си аркадна игра с образователна и екологична насоченост “Аркада с мисия”. Тя е разработена от неправителствената организация "ДевХъбУан" (DevHubOne) в рамките на партньорска програма на "EVN България", насочена към устойчиво развитие, опазване на околната среда и съвременно обучение.

На събитието присъстваха представителите на висшия мениджмънт на компанията Калина Трифонова и Здравко Братоев, директорът на дирекция "Образование“ в Община Бургас Катя Мишева, директорът на училището Ивайло Бинев, учители и ученици.

Конзолата предлага няколко видео игри, които имат ясна образователна цел. Целта е учениците да решат успешно екологични предизвикателства, като в същото време се учат как да рециклират и да опазват природата. Вместо с традиционните жетони, конзолата работи с пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета.