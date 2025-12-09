Байерн Мюнхен направи обрат срещу Спортинг Лисабон в Шампионската лига

Байерн Мюнхен постигна победа на свой терен с 3:1 след обрат срещу Спортинг Лисабон в двубой от шестия кръг в основната фаза на Шампионската лига.

Преди почивката домакините имаха сериозно превъзходство, но гол на младия Ленарт Карл още в шестата минута беше отменен заради засада. Един път гредата помогна на гостите след удар на Хари Кейн в 37-ата минута. Карл също беше близо до откриване на резултата в 44-ата минута.

Втората част започна неочаквано и Спортинг взе преднина след автогол на Йозуа Кимих в 55-ата минута, но само 10 минути след това Серж Гнабри изравни след центриране от ъглов удар на Майкъл Олизе.

В 69-ата минута Ленарт Карл преодоля вратаря Руй Силва и даде аванс за баварците.

В 77-ата минута Йонатан Та оформи крайното 3:1 в полза на шампиона на Германия, който има актив от 15 точки на второ място в класирането. Спортинг е на девето място с 10 спечелени точки.

Байерн Мюнхен няма поражение у дома в основната фаза на турнира в 35 поредни двубоя.

По-късно тази вечер ще бъдат изиграни още седем мача от Шампионската лига.