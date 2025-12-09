Подробно търсене

Байерн Мюнхен направи обрат срещу Спортинг Лисабон в Шампионската лига

Асен Даскалов
Байерн Мюнхен направи обрат срещу Спортинг Лисабон в Шампионската лига
Байерн Мюнхен направи обрат срещу Спортинг Лисабон в Шампионската лига
AP Photo/Matthias Schrader
Мюнхен,  
09.12.2025 21:53
 (БТА)

Байерн Мюнхен постигна победа на свой терен с 3:1 след обрат срещу Спортинг Лисабон в двубой от шестия кръг в основната фаза на Шампионската лига. 

Преди почивката домакините имаха сериозно превъзходство, но гол на младия Ленарт Карл още в шестата минута беше отменен заради засада. Един път гредата помогна на гостите след удар на Хари Кейн в 37-ата минута. Карл също беше близо до откриване на резултата в 44-ата минута.

Втората част започна неочаквано и Спортинг взе преднина след автогол на Йозуа Кимих в 55-ата минута, но само 10 минути след това Серж Гнабри изравни след центриране от ъглов удар на Майкъл Олизе.

В 69-ата минута Ленарт Карл преодоля вратаря Руй Силва и даде аванс за баварците.

В 77-ата минута Йонатан Та оформи крайното 3:1 в полза на шампиона на Германия, който има актив от 15 точки на второ място в класирането. Спортинг е на девето място с 10 спечелени точки.  

Байерн Мюнхен няма поражение у дома в основната фаза на турнира в 35 поредни двубоя.    

По-късно тази вечер ще бъдат изиграни още седем мача от Шампионската лига.

/АД/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:35 на 09.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация