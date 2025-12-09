Подробно търсене

Асен Даскалов
Воденият от Радостин Стойчев отбор на Халкбанк загуби срещу Богданка Любин и Алекс Грозданов в Шампионската лига по волейбол
Алекс Грозданов. Снимка: Минко Чернев/БТА (КН)
Любин,  
09.12.2025 22:00
 (БТА)

Воденият от българския треньор Радостин Стойчев отбор на Халкбанк Анкара допусна поражение с 0:3 (20:25, 14:25, 13:25) като гост срещу Богданка ЛУК Любин и Алекс Грозданов в мач от първия кръг в група "В" на Шампионската лига по волейбол.

Капитанът на българския национален отбор Грозданов завърши със 7 точки, а неговият съотборник Уилфредо Леон се отличи с 18 пункта.

Българите Матей Казийски и Цветан Соколов съответно реализираха 6 и 8 точки за Халкбанк.    

Останалите два състава в групата са: Рьозеларе и Галатасарай. Те ще се изправят един срещу друг в сряда вечерта.

/АД/

09.12.2025

