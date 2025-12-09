Воденият от Радостин Стойчев отбор на Халкбанк загуби срещу Богданка Любин и Алекс Грозданов в Шампионската лига по волейбол

site.btaВоденият от Радостин Стойчев отбор на Халкбанк загуби срещу Богданка Любин и Алекс Грозданов в Шампионската лига по волейбол
Воденият от българския треньор Радостин Стойчев отбор на Халкбанк Анкара допусна поражение с 0:3 (20:25, 14:25, 13:25) като гост срещу Богданка ЛУК Любин и Алекс Грозданов в мач от първия кръг в група "В" на Шампионската лига по волейбол.
Капитанът на българския национален отбор Грозданов завърши със 7 точки, а неговият съотборник Уилфредо Леон се отличи с 18 пункта.
Българите Матей Казийски и Цветан Соколов съответно реализираха 6 и 8 точки за Халкбанк.
Останалите два състава в групата са: Рьозеларе и Галатасарай. Те ще се изправят един срещу друг в сряда вечерта.
/АД/
