Лидерът на френската крайна десница Жордан Бардела се срещна с Найджъл фараж в Лондон

Председателят на крайнодясната френска партия „Национален сбор“ Жордан Бардела днес се срещна в Лондон с Найджъл Фараж, като мимоходом заяви в интервю за Би Би Си, цитирано от Франс прес, че лидерът на антиимиграционната партия „Реформирай Обединеното кралство“ ще бъде следващият премиер на Великобритания.

„Обсъдихме приятелството между нашите народи и общите предизвикателства, пред които се изправяме, като започнем с връщането на икономическия просперитет и борбата срещу масовата имиграция“, написа Бардела в социалната мрежа „Екс“ след срещата.

От месеци „Реформирай Обединеното кралство“ се класира високо в проучванията на общественото мнение във Великобритания, като се възползва особено от трудностите, които има правителството на Киър Стармър, за да се справи с нелегалната миграция, въпреки затягането на миграционната политика.

Следващите британски парламентарни избори обаче са все още далеч и са планирани най-рано за лятото на 2029 г.

Според екипа на Бардела, срещата между „лидерите на движения, които са предопределени да ръководят два велики европейски народа в бъдеще“ е била „сърдечна“.

„Смятам, че Найджъл Фараж ще бъде следващият премиер на Великобритания“, каза френският крайнодесен лидер в интервю за Би Би Си. „Вярвам, че Фараж през целия си живот се е борил искрено, за да защити интересите на страната, интересите на своя народ, да им даде уникален, свободен, независим глас на международната сцена и особено в европейските институции“, подчерта Бардела.

Желанието на Фараж „да защити работните места и сигурността, както и борбата му срещу масовата имиграция“ са в съответствие с очакванията на много британски граждани, добави той.

В миналото британският политически лидер се дистанцира от „Национален сбор“ и бившата му председателка Марин Льо Пен. По-специално той отказа да се присъедини към френската формация в Европейския парламент, в която влизаше "Национален сбор" по времето когато Великобритания все още беше част от ЕС.

След това Фараж подкрепи Марин Льо Пен на президентските избори във Франция, но миналата година определи икономическата програма на „Национален сбор“ за „катастрофална“.

Жордан Бардела призна в интервюто си за Би Би Си, че Найджъл Фараж „може би е бил твърд в миналото“ към партията му. Но „това е политика, имаме право да се развиваме, моята политическа партия също се е развила“, добави той.