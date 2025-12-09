Младите хора могат да съпреживяват случващото им се чрез изкуството, каза Бояна Павлова, победител в литературния конкурс „Непознати улици“

„Смятам, че младите хора могат да съпреживяват това, което им се случва, чрез изкуство, защото това е по-здравословно, красиво и градивно“, каза за БТА Бояна Павлова, носител на първа награда в Националния литературен конкурс „Непознати улици“ в категория X-XII клас.

Финалът на Националния литературен конкурс „Непознати улици“ беще отбелязан с участието на Мария Мутафчиева-Мери от „Мери Бойс Бенд“ на щанда на Издателска къща „Знаци“ на 52-ия Софийски международен панаир на книгата в НДК. Специален гост на събитието беше писателят Кристофър Бъкстон, който е бил преподавател по английски език на българската поетеса Петя Дубарова.

В категория VII-IX клас първа награда получи Никол Христова, на второ място е Анабел Бозева, а трето място отиде при Магдалена Кучумбова. Поощрителни награди получиха Ния Германова, Петя Петкова, Ванеса Кономаева и Еркан Сюлейман.

В категория X-XII клас с първо място беше удостоена Бояна Павлова, второ място отиде при Венцислав Йосифов, а на трета позиция се класира Мелих Осман. Поощрителни награди получиха Александра Колеолова и Юлиян Димитров.

„Вълнувам се от факта, че има вдъхновение за младите хора да пишат. Аз подкрепям всички такива събития“, каза за БТА Кристофър Бъкстон.

„Целта на конкурса е да помагаме на млади таланти, не такива, които са постоянно под прожекторите, а които са по-чувствителни, по-затворени“, каза за БТА Румяна Емануилиду, управител и собственик на издателска къща „Знаци“, която с Мария Мутафчиева и Милена Андонова провежда конкурса. „Има прекрасни автори и прекрасни стихотворения, качествена, хубава поезия, която разкрива неща, които човек не може да излезе на сцена и да ги прочете пред всички“, каза още тя.

„Децата пишат много интересно. Дори те усещат това, че ние търсим нещо, много различно, което откроява автора от останалите, и също добра езикова култура и талант“, каза пред БТА Мария Мутафчиева-Мери. „Медиите напоследък много не ни показват красивите хора на България, от които всички ние се вдъхновяваме, които обичаме, които ни дават смисъл в живота. Аз, провеждайки този конкурс, откривам тези хора, това е нашето бъдеще. Има ги“, добави тя. Певицата отбеляза пред медиите, че в творчеството на младите поети все повече се открива темата за войната. Тя обясни, че наградите от конкурса се изпращат по пощенски път до училищата на печелившите.

„Непознати улици“ е една страхотна възможност, един първи полет за млад човек, който тепърва започва да пише и има нужда от подкрепа, има нужда да бъде прочетен, да бъде разбран, текстовете му да стигнат до някого и той да излезе от това да пише само и единствено за себе си и да се почувства по-комфортно и по-удобно в това да се изразява със словото“, каза за БТА Денис Олегов, който е награден в предишно издание на конкурса и сега е управител на издателство „Отвъд кориците“. „Мисля, че до голяма степен конкурсът „Непознати улици“ ми е помогнал да преодолея много неща в себе си, за да стигна до това, което съм днес“, каза още той.