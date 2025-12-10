Подробно търсене

Папа Лъв ХІV смята за нереалистично да се работи за мир в Украйна без Европа

Десислава Иванова
Украинският президент Володимир Зеленски и папа Лъв ХІV помахват на журналистите на срещата си в папската резиденция Кастел Гандолфо край Рим, 9 декември 2025 г. Снимка: Andrew Medichini/АП
Ватикан,  
10.12.2025 00:33
 (БТА)
Папа Лъв XIV заяви, че Европа трябва да играе централна роля в усилията за слагане край на войната в Украйна и предупреди, че всеки мирен план, който изолира европейците, е нереалистичен", предаде Ройтерс.

Говорейки вчера пред журналисти, броени часове след срещата си с украинския президент Володимир Зеленски в резиденцията си в Кастел Гандолфо край Рим, папата отбеляза, че единството на Европа е много важно, "особено в този случай", и призова лидерите да използват тази прекрасна възможност да работят заедно за справедлив мир.

"Войната е в Европа", каза той и подчерта, че гаранциите за сигурност трябва да включват Европа. Той изрази съжаление, че "не всички разбират това", но призова европейските страни да бъдат част от преговорите за прекратяване на близо четиригодишния конфликт.

Изказването му изглежда бе укор към американския президент Доналд Тръмп, чиято администрация очерта рамка за постигане на мир с Москва, която първоначално изключваше европейско участие.

Запитан за плана на Тръмп, папата каза: "Бих предпочел да не коментирам това. Не съм чел целия текст. За съжаление някои части от него, които видях, бележат огромна промяна в това, което в течение на много години бе истински съюз между Европа и САЩ".

Папата заяви, че последните забележки (на Тръмп - бел. ред.), насочени към Европа, заплашват да отслабят връзки, които остават ключови. "Мисля, че те се опитват да разрушат съюз, който според мен е много важен днес и в бъдеще", отбеляза той.

Запитан дали е възможно в отговор на поканата на Володимир Зеленски да посети Киев, папа Лъв ХІV каза: "Надявам се. Не знам кога - трябва да бъдем реалисти за тези неща. Може би това ще стане".

 

/ДИ/

Свързани новини

09.12.2025 18:17

Мелони прие Зеленски в Рим

Премиерът на Италия Джорджа Мелони прие в сградата на италианския министерски съвет в Рим президента на Украйна Володимир Зеленски, предаде АНСА.. Украинският лидер беше посрещнат в двора на „Палацо Киджи“ с традиционната церемония по посрещане на
09.12.2025 13:22

Папата подчерта необходимостта от диалог по време на среща със Зеленски

Папа Лъв Четиринадесети подчерта необходимостта да бъде продължен диалогът, за да бъде сложен край на войната в Украйна по време на среща с украинския президент Володимир Зеленски в папската резиденция край Рим, предаде АНСА, като се позова на изявление на Ватикана.

