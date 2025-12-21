Подробно търсене

Папа Лъв XIV разкритикува неравномерното разпределение на богатството

Бойчо Попов
Папа Лъв XIV по време на последната си аудиенция през юбилейната година, обявена от неговия предшественик Франциск, 20 декември 2025 г. Снимка: АП/Gregorio Borgia
Рим,  
21.12.2025 00:32
 (БТА)

Папа Лъв XIV разкритикува задълбочаващата се разлика между богати и бедни по света, говорейки на препълнения площад „Свети Петър“ във Ватикана, предаде ДПА.

На последната си аудиенция по време на юбилейната година, обявена от неговия предшественик папа Франциск, Лъв XIV заяви вчера, че богатството на Земята е съсредоточено в ръцете на малко – „много малко“ хора.

По думите му материалните блага несправедливо се концентрират все повече у хора, които често не желаят да чуят „стоновете на Земята и на бедните“. Папата подчерта, че Бог е предназначил всички блага на творението за всички хора, така че всеки да може да се радва на тях.

В същото време Лъв XIV призова вярващите да не губят надежда.

„Юбилейната година наближава своя край, но надеждата, която тази година ни даде, не свършва. Ние ще останем поклонници на надеждата“, каза той.

Юбилейната година е в последната си фаза

След Бъдни вечер Юбилейната година навлиза в последната си фаза, когато Светите порти в Рим трябва да бъдат затворени. Първата от тях – тази на базиликата „Санта Мария Маджоре“, е планирано да бъде затворена на Коледа.

По време на Юбилейната година, която официално приключва на 6 януари 2026 г., вярващите имаха възможност да получат благодат, прошка и духовно обновление. Те бяха призовани да се молят и да извършат поклонение в Рим, където можеха да получат специални индулгенции, като символично преминат през Светите порти на папските базилики.

Юбилейната година беше открита на Коледа 2024 г. от тогавашния папа Франциск, който, вече влошил здравословното си състояние и седнал в инвалидна количка, отвори Светите порти на базиликата „Свети Петър“.

Веднага след края на Юбилейната година Лъв XIV планира да свика първата извънредна консистория по време на своя понтификат. Събранието на Колегията на кардиналите е насрочено за 7 и 8 януари, съобщиха от Ватикана. Кардиналите са призовани да подпомогнат папата в неговата отговорност да ръководи Вселенската католическа църква. Събитието на практика ще представлява възможност папата да очертае собствената си програма за управление.

