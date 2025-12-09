Бащата на Ейми Уайнхаус отрича да е завел съдебен иск срещу две приятелки на дъщеря си поради ревност или завист

Бащата на покойната певица Ейми Уайнхаус отрече да е завел съдебното дело срещу две приятелки на дъщеря си от „дребнава завист“, предизвикан от факта, че те са спечелили пари от продажбата на вещи на звездата на търг след смъртта ѝ. Това съобщи ДПА, позовавайки се на съобщение на Висшия съд в Лондон.

Мич Уайнхаус, който отговаря за имуществото на дъщеря си, води дело срещу стилистката ѝ Наоми Пари и приятелката ѝ Катрина Гурлей за 730 хил. британски лири, като твърди, че те са се облагодетелствали от продажбата на десетки вещи на търгове в САЩ през 2021 и 2023 г. Според неговия иск двете жени не са имали право да продават вещите и не са го уведомили за това.

Пари и Гурлей отхвърлят обвиненията, като техните адвокати заявяват, че въпросните предмети са им били или подарени от покойната певица, или вече са били тяхна собственост.

Ейми Уайнхаус почина на 27 години от алкохолно отравяне през юли 2011 г.

По време на изслушването във вторник стана ясно, че миналата година Мич Уайнхаус е заявил пред водещия британски седмичник Sunday Times, че се е обърнал към полицията, за да поиска проверка по случая, и му е било обяснено, че спорът се разглежда като гражданско дело, а не като наказателно.

Попитан дали се опитва да представи Пари и Гурлей като престъпници, той отговори: „Ако бяха откраднали нещо, щяха да са престъпници, нали?“ Уайнхаус призна, че няма доказателства, че двете са взели каквото и да било от имуществото на дъщеря му, което е събрано след смъртта ѝ.

Адвокатката на Пари, Бет Гросман, каза: „Тези млади жени не са крадци и не са непочтени, г-н Уайнхаус. Те винаги са били честни с вас. Те продадоха вещи, които притежаваха и които вие знаете, че са техни, и които вие възнамерявахте да продадете. Вие сте казали това на журналисти от нищо повече от дребнава завист, защото те са спечелили малко пари на търга, и сте завели делото си също от дребнава завист. Какво ще отговорите на това?“

Уайнхаус отрече и заяви, че е очаквал приходите от търга през 2021 г. да бъдат разделени между него, майката на Ейми – Джанис, и фондацията Amy Winehouse Foundation. Търгът е донесъл около 1,4 милиона долара от продаденото имущество и според Уайнхаус тези финансови постъпления са „разочароващи“, тъй като е водил отчет и е очаквал фондацията на името на дъщеря му да получи повече от 2 милиона долара.

Гросман попита дали случаят се основава на предположението, че Пари и Гурлей, които „живеят буквално ден за ден“, са пускали вещи на търга, за да облагодетелстват него и фондацията. „Да, така смятахме“, отговори Уайнхаус. Той добави, че е смятал, че „всичко в каталога на търга принадлежи на семейството“. „Беше обявено като търг с един продавач“, допълни той.

Пред съда беше уточнено, че организаторите са представили събитието като „търг с един собственик“, като според адвоката на Пари това обозначение се отнася до самата Ейми Уайнхаус като публична личност, а не до това, че всички изложени на търга вещи към същия момент са нейна собственост.

Бащата на певицата заяви, че е бил „много, много разстроен“, след като Гросман посочи, че той и семейството „са спечелили много от семейното имущество“. „Ейми почина и като нейни наследници ние се възползвахме“, каза той. „Не бих казал, че сме спечелили особено много“, добави той, макар да призна, че вероятно е мултимилионер.

„Много съм разстроен от това, което казахте“, продължи Уайнхаус. „Много, много разстроен. Ще кажа това пред вас и съда… от смъртта на Ейми семейството ми е дарило над 4 милиона паунда не само на фондацията Amy Winehouse Foundation, но и на други благотворителни организации. Когато казвате, че сме спечелили много, това не е от лична алчност. Нашата мисия е да се грижим преди всичко за млади хора в неравностойно положение.“

Процесът пред съдия Сара Кларк, изпълняваща функцията на заместник-висш съдия във Висшия съд в Лондон се очаква да приключи тази седмица.