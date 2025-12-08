Дванадесет гимназисти бяха отличени в деветото издание на Националния поетичен конкурс „Непознати улици“, съобщават от музикалната формация „Мери бойс бенд“.

Тази година участие взеха гимназисти от 20 града - София, Стара Загора, Плевен, Троян, Карнобат, Бургас, Русе, Ардино, Пловдив, Велико Търново, Кочериново, Асеновград, Видин, Свищов, Сунгурларе, Кюстендил, Поморие, Сливен, Габрово и Несебър. Победителите са избрани от жури в състав Мария Мутафчиева от „Мери бойс бенд“, Милена Андонова, директор на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ в Бургас, журналистът и издател Румяна Емануилиду, посочват от екипа.

В категория VII-IX клас победител е деветокласничката Никол Христова от СУЕЕ „Свети Константин-Кирил Философ“ в Русе. На второ място е Анабел Бозева, VII клас в бургаското ОУ ,,Любен Каравелов“, а на трето - Магдалена Кучумбова, IX клас в ППМГ ,,Акад. Н. Обрешков“, Бургас. Журито е определило и четири поощрителни награди. Те са за Ния Германова (VIII клас, СУ „Максим Горки“, Стара Загора), Петя Петкова (VIII клас, 73. СУ „Владислав Граматик", София), Ванеса Кономаева (VII клас, ОУ „Любен Каравелов“, Бургас) и за Еркан Сюлейман (IX клас, ПГССЛП – Карнобат).

В категорията X-XII клас на първо място е Бояна Павлова, дванадесетокласничка от ППМГ ,,Акад. Никола Обрешков" в Бургас. Второто място е за Венцислав Йосифов, XI клас в бургаското НУМСИ „Проф. П. Владигеров“, а на трето място е единадесетокласничката Мелих Осман от СУ „Васил Левски" в Ардино. В тази категория има две поощрения - за Александра Колеолова (ХII клас, ПГРЕ „Г. С. Раковски”, Бургас) и за Юлиян Димитров (XII клас, СУ „Христо Ботев“, Кочериново).

„Благодаря на Милена Андонова и на Румяна Емануилиду, че са до мен в провеждането на конкурса „Непознати улици“. Консултирахме се помежду си многократно, защото изборът сред стотиците творби беше наистина труден. Доволна съм от високата езикова култура на участниците. Приемам това като комплимент. Приемам като комплимент и големия интерес към конкурса. Както ни написа чудесната Ния Германова от Стара Загора: „Разбира се, че има интерес – с този прекрасен конкурс… Някак... е по-нетрадиционен и се откриват и ценят неща, които не се оценяват по принцип, но трябва! До нови срещи и благодаря за всичко!“. Ето това „До нови срещи!“ ми е най-ценно! Очаквам с нетърпение и следващите изяви на „откритията“ на конкурса ни. Искам да проследя развитието им! Любопитна съм каква следа ще оставят в българското творчество. Благодаря на всички, които ни се довериха и тази година! Наричам ги „хората от бъдещето“, защото те са нашето бъдеще и вярвам в тях!“, казва Мария Мутафчиева - Мери от „Мери бойс бенд“.

От екипа посочват, че срещата с Мери за финала на конкурса ще бъде на 9 декември от 16:00 ч., на щанда на Издателска къща „Знаци“ на Софийския международен панаир на книгата в НДК. Специален гост ще бъде писателят Кристофър Бъкстон.

