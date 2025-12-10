Ким Чен-ун председателства заседание на ЦК на управляващата партия, съобщи севернокорейска държавна медия

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун председателства разширено заседание на пленума на Централния комитет на Корейската трудова партия, свикано на 9 декември, съобщи държавната осведомителна агенция КЦТА, цитирана от ТАСС.

"Пленумът обсъди пет точки от дневния ред, включително обобщаване на изпълнението на партийни и държавни политически задачи за 2025 г., хода на работата на Централната ревизионна комисия на партията и важни въпроси, свързани с подготовката за деветия партиен конгрес", утични КЦТА.

Междувременно южнокорейските военни съобщиха, че тази седмица Пхенян е изстрелял десет снаряда от реактивна система за залпов огън. Те са били изстреляни към Жълто море, западно от Корейския полуостров, съобщи за Франс прес представител на Обединения комитет на началник-щабовете в Сеул.

Залповете са част от обичайните зимни учения на Северна Корея, съобщи южнокорейската агенция Йонхап, позовавайки се на висши военни представители.

За момента няма коментар от страна на Пхенян.

Това става седмица, след като южнокорейският президент И Дже-мьон обяви, че смята, че трябва да се извини на Северна Корея за предполагаемата заповед на предшественика си да изпрати дронове и пропагандни листовки през границата.

"Мисля, че трябва да се извиня, но се колебая да го кажа на висок глас“, каза той на пресконференция по повод първата годишнина от обявяването за кратко на военно положение от бившия президент Юн Сук-йол.

Пхенян не отговорил на И Дже-мьон, който се стреми да затопли обтегнатите отношения със Севера.

Предишното ракетно изпитание на Пхенян бе извършено на 7 ноември, когато балистична ракета беше изстреляна към Японско море. Севернокорейските военни изстреля ракети и на 3 ноември, един час преди министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет да посети границата между двете Кореи

Севернокорейците направиха същото на 1 ноември, десетина минути преди срещата на върха между И Дже-мьон и китайския му колега Си Дзинпин.