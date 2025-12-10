Подробно търсене

Ким Чен-ун председателства заседание на ЦК на управляващата партия, съобщи севернокорейска държавна медия

Десислава Иванова
Ким Чен-ун председателства заседание на ЦК на управляващата партия, съобщи севернокорейска държавна медия
Ким Чен-ун председателства заседание на ЦК на управляващата партия, съобщи севернокорейска държавна медия
Севернокорейският лидер Ким Чен-ун и дъщеря му участват в проява за отбелязване на 80-ата годишнина от създаването на военновъздушните сили на страната, 30 ноември 2025 г. Снимка: КЦТА чрез АП
Пхенян/Сеул,  
10.12.2025 05:33
 (БТА)

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун председателства разширено заседание на пленума на Централния комитет на Корейската трудова партия, свикано на 9 декември, съобщи държавната осведомителна агенция КЦТА, цитирана от ТАСС.

"Пленумът обсъди пет точки от дневния ред, включително обобщаване на изпълнението на партийни и държавни политически задачи за 2025 г., хода на работата на Централната ревизионна комисия на партията и важни въпроси, свързани с подготовката за деветия партиен конгрес", утични КЦТА.

Междувременно южнокорейските военни съобщиха, че тази седмица Пхенян е изстрелял десет снаряда от реактивна система за залпов огън. Те са били изстреляни към Жълто море, западно от Корейския полуостров, съобщи за Франс прес представител на Обединения комитет на началник-щабовете в Сеул.

Залповете са част от обичайните зимни учения на Северна Корея, съобщи южнокорейската агенция Йонхап, позовавайки се на висши военни представители.

За момента няма коментар от страна на Пхенян.

Това става седмица, след като южнокорейският президент И Дже-мьон обяви, че смята, че трябва да се извини на Северна Корея за предполагаемата заповед на предшественика си да изпрати дронове и пропагандни листовки през границата.

"Мисля, че трябва да се извиня, но се колебая да го кажа на висок глас“, каза той на пресконференция по повод първата годишнина от обявяването за кратко на военно положение от бившия президент Юн Сук-йол.

Пхенян не отговорил на И Дже-мьон, който се стреми да затопли обтегнатите отношения със Севера.

Предишното ракетно изпитание на Пхенян бе извършено на 7 ноември, когато балистична ракета беше изстреляна към Японско море. Севернокорейските военни изстреля ракети и на 3 ноември, един час преди министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет да посети границата между двете Кореи

Севернокорейците направиха същото на 1 ноември, десетина минути преди срещата на върха между И Дже-мьон и китайския му колега Си Дзинпин.

/ДИ/

Свързани новини

30.11.2025 01:24

Ким Чен-ун отбеляза 80-годишнината на севернокорейските ВВС и изтъкна ролята им в ядреното възпиране

На събитие по случай 80-ата годишнина на военновъздушните сили на Северна Корея ръководителят на страната Ким Чен-ун изтъкна ролята им за упражняване на ядрено възпиране, съобщиха днес държавни медии, цитирани от Ройтерс.
18.11.2025 06:31

Северна Корея осъди споразумението между Сеул и Вашингтон за ядрени щурмови подводници

Северна Корея днес осъди споразумението между Южна Корея и САЩ за производството на ядрени щурмови подводници, наричайки го решение, което може да предизвика „ефект на ядреното домино“, предаде Франс прес.
17.11.2025 12:59

Южна Корея готова за преговори със севернокорейските военни за избягване на гранични инциденти

Министерството на отбраната на Южна Корея предложи преговори със севернокорейските военни, за да се определят по-ясни правила по военната демаркационна линия между двете корейски държави с цел избягване на потенциални военни сблъсъци, предаде
07.11.2025 13:01

Кремъл защити изстрелването на балистична ракета от Северна Корея

Кремъл защити "легитимното право" на своя съюзник Северна Корея да гарантира собствената си сигурност - няколко часа след като Пхенян изстреля балистична ракета към Японско море, предаде Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:00 на 10.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация