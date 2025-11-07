Подробно търсене

Северна Корея отново изстреля балистична ракета, заяви южнокорейската армия

Светослав Танчев
Северна Корея отново изстреля балистична ракета, заяви южнокорейската армия
Северна Корея отново изстреля балистична ракета, заяви южнокорейската армия
Снимка, показваща изстрелване на севернокорейска междуконтинентална балистична ракета "Хвасон-19" на неупоменато място в Северна Корея, 31 октомври 2024 г. Снимка: КЦТА чрез АП
Сеул,  
07.11.2025 05:55
 (БТА)

Северна Корея отново изстреля балистична ракета към морето край източното си крайбрежие, съобщи тази сутрин южнокорейската армия, цитирана от Ройтерс.

Правителството на Япония също така потвърди, че Северна Корея изглежда е изстреляла днес балистична ракета, паднала извън изключителната икономическа зона на страната.

Японският премиер Санае Такаичи заяви, че няма потвърдена информация за нанесени щети.

/СХТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:35 на 07.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация