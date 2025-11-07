Северна Корея отново изстреля балистична ракета, заяви южнокорейската армия

Северна Корея отново изстреля балистична ракета към морето край източното си крайбрежие, съобщи тази сутрин южнокорейската армия, цитирана от Ройтерс.

Правителството на Япония също така потвърди, че Северна Корея изглежда е изстреляла днес балистична ракета, паднала извън изключителната икономическа зона на страната.

Японският премиер Санае Такаичи заяви, че няма потвърдена информация за нанесени щети.