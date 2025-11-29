ФК Париж и Оксер завършиха без победител

Отборите на ФК Париж и Оксер завършиха 1:1 в среща от 14-ия кръг на Лига 1.

Двубоят във френската столица бе по-интересен през първата част, през която паднаха и двете попадения.

Илан Кебал откри от дузпа за Париж в 32-рата минута, но само осем след това Оксер изравни чрез Синали Диоманде.

През второто полувреме домакините имаха инициативата в играта, но не успяха да стигнат до победен гол.

В класирането ФК Париж е на 12-о място с 15 точки, докато Оксер е на последната 18-а позиция с едва 9.

Срещи от 14-ия кръг на футболното първенство на Франция: Монако - Пари Сен Жермен 1:0 ФК Париж - Оксер 1:1 играят: Олимпик Марсилия - Тулуза в неделя: Страсбург - Брест Анже - Ланс Лориен - Ница Льо Авър - Лил Олимпик Лион - Нант от петък: Мец - Рен 0:1 Начело в класирането е Пари Сен Жермен с 30 точки, следван от Олимпик (Марсилия) и Ланс с по 28, Рен 24, Лил и Монако с по 23, следвани от Страсбург с 22 и Лион с 21.