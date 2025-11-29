Подробно търсене

Георги Крумов
ФК Париж и Оксер завършиха без победител
Илан Кебал вкара гола за ФК Париж в мача с Оксер / снимка: AP Photo/Thomas Padilla
Париж,  
29.11.2025 22:15
 (БТА)

Отборите на ФК Париж и Оксер завършиха 1:1 в среща от 14-ия кръг на Лига 1.

Двубоят във френската столица бе по-интересен през първата част, през която паднаха и двете попадения.

Илан Кебал откри от дузпа за Париж в 32-рата минута, но само осем след това Оксер изравни чрез Синали Диоманде.

През второто полувреме домакините имаха инициативата в играта, но не успяха да стигнат до победен гол.

В класирането ФК Париж е на 12-о място с 15 точки, докато Оксер е на последната 18-а позиция с едва 9.

 

Срещи от 14-ия кръг на футболното първенство на Франция:  

Монако - Пари Сен Жермен    1:0
ФК Париж - Оксер            1:1

играят:
Олимпик Марсилия - Тулуза 

в неделя:
Страсбург - Брест
Анже - Ланс
Лориен - Ница
Льо Авър - Лил
Олимпик Лион - Нант 

от петък:
Мец - Рен                   0:1 

Начело в класирането е Пари Сен Жермен с 30 точки, следван от Олимпик (Марсилия) и 
Ланс с по 28, Рен 24, Лил и Монако с по 23, следвани от Страсбург с 22 и Лион с 21.

/ГК/

