Радослав Росенов бе определен за "Най-добър боксьор" на европейското първенство за мъже до 23 години

Георги Крумов
Будапеща, 29 ноември 2025 - Радослав Росенов (в средата) бе определен за "Най-добър боксьор" на европейското първенство по бокс за мъже до 23 години в Будапеща / снимка: БФБокс
Будапеща,  
29.11.2025 22:23
 (БТА)

Радослав Росенов получи поредно признание за страхотните умения, които притежава. Часове след като спечели четвъртата си поредна титла от европейски първенства за мъже до 23 години, българският националът бе избран и за "Най-добър боксьор" на шампионата.

Талантът получи приза за впечатляващото си представяне на първенството в Будапеща. Той покори безапелационно категория до 60 килограма, давайки да се разбере, че е №1 в тази дивизия на Стария континент.

"Много съм щастлив. Дойдох тук с единствената мисъл да си тръгна като четирикратен шампион. Радвам се, че го постигнах. Наградата за №1 е признание, което много ме ласкае, защото се оценява труда ми. Благодаря на всички, които ме подкрепят, на Българска федерация бокс, на президента Красимир Инински, на треньорите Жоел Арате и Валентин Поптолев, на личния ми треньор Съби Събев, на семейството и съотборниците ми. Това е още една стъпка към голямата цел - олимпийски медал от Лос Анджелис", каза след успеха Радослав Росенов пред Българската федерация по бокс.

България завърши с общо три отличия в Будапеща. Освен златото на Росенов, със сребърни медали се окичиха Викторио Илиев (65 кг) и Уилиам Чолов (80 кг). Представяне, което постави страната ни на върха в класирането при мъжете в унгарската столица.

/ГК/

Към 00:45 на 30.11.2025 Новините от днес

