Британският драматург Том Стопард почина на 88-годишна възраст

Теодора Славянова
Том Стопард през 2012 г. в Лондон Снимка: АP/Sang Tan, File
Лондон,  
29.11.2025 22:34
 (БТА)

Британският драматург Том Стопард, носител на награди „Оскар“ и „Златен глобус“ за сценария на филма „Влюбеният Шекспир“ от 1998 г., почина на 88-годишна възраст, предадоха осведомителните агенции.

„С дълбока тъга съобщаваме, че нашият обичан клиент и приятел Том Стопард е починал в дома си в Дорсет, заобиколен от семейството си“, обявиха от компанията United Agents, с която драматургът работи. „Той ще бъде запомнен с творбите си, с блясъка и човечността , с остроумието си ..., с щедростта на духа си и с дълбоката си любов към английския език. Беше чест да работим с Том и да го познаваме“, се добавя в изявлението.

Роденият в Чехия Стопард често е определян като най-великия британски драматург на своето поколение, припомня Асошиейтед прес. Кариерата му продължи шест десетилетия, през които той създаде предизвикателни пиеси за театър, радио и кино, обхващащи теми от Шекспир и науката до философията и историческите трагедии на 20-и век. Пет от тях спечелиха награди „Тони“ за най-добра пиеса: „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“ през 1968 г., Travesties през 1976 г., „Истинското нещо“ през 1984 г., „Брегът на утопията“ през 2007 г. и „Леополдщат“ през 2023 г.

Биографката на Стопард Хърмаяни Лий смята, че тайната на неговите пиесите е „смесицата от език, знания и чувства. ... Именно тези три неща, съчетани заедно, го правят толкова забележителен“.

Том Стопард е доста продуктивен творец, за което са доказателство многобройните му радиопиеси, роман, телевизионни сериали, сред които „Краят на парада" (2013), както и сценарии за филми. Сред тях са антиутопичната комедия на Тери Гилиъм „Бразилия“ (1985), военната драма на Стивън Спилбърг „Империята на слънцето“ (1987), елизабетинската романтична комедия „Влюбеният Шекспир“ (1998), за която с Марк Норман взеха „Оскар“ за най-добър адаптиран сценарий, трилърът „Енигма“ (2001) и „Ана Каренина“ (2012), припомня Асошиейтед прес.

Както БТА съобщи, в края на април т.г. с „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“ режисьорът Боян Крачолов дебютира на голямата сцена в Народния театър.

