Подробно търсене

"Загубихме заслужено", каза след поражението от ЦСКА треньорът на Спартак 1918 Варна Гьоко Хаджиевски

Кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
"Загубихме заслужено", каза след поражението от ЦСКА треньорът на Спартак 1918 Варна Гьоко Хаджиевски
"Загубихме заслужено", каза след поражението от ЦСКА треньорът на Спартак 1918 Варна Гьоко Хаджиевски
БТА, Варна (29 ноември 2025) на снимката треньорът на Спартак 1918 Варна Гьоко Хаджиевски след загубата на отбора му от ЦСКА с 0:4, снимка кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
Варна,  
29.11.2025 21:47
 (БТА)

Изказване на треньора на Спартак 1918 Варна Гьоко Хаджиевски след срещата от 17-ия кръг на Първа лига между варненския тим и ЦСКА, завършила 4:0 за „армейците“.

Гьоко Хаджиевски (треньор на Спартак 1918 Варна) – „Не, не съм очаквал да загубим толкова изразително. Не очаквах със сигурност. Заслужено загубихме. ЦСКА показа класа днес, по-добри са от нас. Деян Лозев имаше температура днес и не можеше да играе. Матео Петрашило е наказан заради пет жълти картони. Защитата ни не беше стандартна.

Ние сме по-слаби като класа от ЦСКА и можеше, ако преценим, да играем с петима централни защитници и да се браним. Но вярвахме, че ще е по-добре. Аз им казах на играчите, за мен при ЦСКА опасността е от 16-те метра. Всички техни играчи има добър удар – и Илиан Илиев, и Бруно Жордао, и Петко Панайотов. Бяхме съсредоточени там, а двата гола получихме с удари от 20-30 метра. Какво се случи? ЦСКА излезе с малко променена формация, вместо 4-3-3 играха 4-4-2, с двама централни нападатели.

Ние нямаме поливалентни футболисти, да им сменяме позициите по време на играта. Двата гола бяха като нокдаун. Имахме положение, имахме три-четири добри положения. Опитвахме се да играем футбол, можехме да вкараме гол. След 3:0 е трудно да се върнеш. Опитахме с трима свежи футболисти в халф линията да тичаме повече. Липсваше ни и по-прецизна игра при пасовете. В много моменти през второто полувреме имахме много погрешни пасове и неразбирателство между играчите.

Практически не бяхме в състояние да се върнем обратно в играта. Тежко е, трудно е да загубиш у дома с 0:4. Не очаквах да загубим с толкова много. Трябва да намерим сили трите мача до края на годината да ги играем на по-високо ниво.“ 

/ИГ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

29.11.2025 21:45

"Мога да похваля старанията на футболистите", каза след успеха над Спартак 1918 Варна наставникът на ЦСКА Христо Янев

Изказване на треньора на ЦСКА Христо Янев след срещата от 17-ия кръг на efbet Лигата между отборите на Спартак 1918 Варна и столичния тим, завършила 4:0 за гостите. Христо Янев (треньор на ЦСКА) – „Мога да похваля старанията на футболистите, начина,
29.11.2025 19:36

ЦСКА спечели категорично срещу Спартак Варна и излезе на четвъртото място във временното класиране на Първа лига

Среща от 17-ия кръг на efbet Лигата: Спартак 1918 Варна – ЦСКА 0:4 (0:2) Голмайстори: 0:1 Бруно Жордао (18-ата мин.), 0:2 Джеймс Етоо (34-ата мин.), 0:3 Леандро Годой (70-ата мин.), 0:4 Леандро Годой (77-ма мин.); Стадион „Спартак“; Зрители -

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:46 на 30.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация