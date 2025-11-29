"Загубихме заслужено", каза след поражението от ЦСКА треньорът на Спартак 1918 Варна Гьоко Хаджиевски

Изказване на треньора на Спартак 1918 Варна Гьоко Хаджиевски след срещата от 17-ия кръг на Първа лига между варненския тим и ЦСКА, завършила 4:0 за „армейците“.

Гьоко Хаджиевски (треньор на Спартак 1918 Варна) – „Не, не съм очаквал да загубим толкова изразително. Не очаквах със сигурност. Заслужено загубихме. ЦСКА показа класа днес, по-добри са от нас. Деян Лозев имаше температура днес и не можеше да играе. Матео Петрашило е наказан заради пет жълти картони. Защитата ни не беше стандартна.

Ние сме по-слаби като класа от ЦСКА и можеше, ако преценим, да играем с петима централни защитници и да се браним. Но вярвахме, че ще е по-добре. Аз им казах на играчите, за мен при ЦСКА опасността е от 16-те метра. Всички техни играчи има добър удар – и Илиан Илиев, и Бруно Жордао, и Петко Панайотов. Бяхме съсредоточени там, а двата гола получихме с удари от 20-30 метра. Какво се случи? ЦСКА излезе с малко променена формация, вместо 4-3-3 играха 4-4-2, с двама централни нападатели.

Ние нямаме поливалентни футболисти, да им сменяме позициите по време на играта. Двата гола бяха като нокдаун. Имахме положение, имахме три-четири добри положения. Опитвахме се да играем футбол, можехме да вкараме гол. След 3:0 е трудно да се върнеш. Опитахме с трима свежи футболисти в халф линията да тичаме повече. Липсваше ни и по-прецизна игра при пасовете. В много моменти през второто полувреме имахме много погрешни пасове и неразбирателство между играчите.

Практически не бяхме в състояние да се върнем обратно в играта. Тежко е, трудно е да загубиш у дома с 0:4. Не очаквах да загубим с толкова много. Трябва да намерим сили трите мача до края на годината да ги играем на по-високо ниво.“