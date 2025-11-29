Подробно търсене

Кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
"Мога да похваля старанията на футболистите", каза след успеха над Спартак 1918 Варна наставникът на ЦСКА Христо Янев
БТА, Варна (29 ноември 2025) на снимката треньорът на ЦСКА Христо Янев след успеха над Спартак 1918 Варна с 4:0, снимка кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
Варна,  
29.11.2025 21:45
 (БТА)

Изказване на треньора на ЦСКА Христо Янев след срещата от 17-ия кръг на efbet Лигата между отборите на Спартак 1918 Варна и столичния тим, завършила 4:0 за гостите.

Христо Янев (треньор на ЦСКА) – „Мога да похваля старанията на футболистите, начина, по който изиграхме мача, начина, по който създавахме ситуациите за гол. Успяхме да отбележим няколко от тях, не се възползвахме докрай от тези другите възможности, които имахме, но енергията на отбора е добра, желанието за игра е добро и трябва да го запазим.

В предния мач създадохме също много голови положения, ако трябва да бъда честен, да не забравяме мача с Берое. Трябва да продължаваме да го правим обаче, да не бъдем задоволени от нещата, които правим в този момент, да искаме да бъдем още по-добри и това е нещото, което искаме. Ние всички, които обичаме ЦСКА и работим в клуба, искаме да виждаме това лице от отбора.

Надявам се да го задържим за по-дълго време и да разберем, че футболистите, като всички останали, работят под напрежение и стрес. И когато не оправдаваме очакванията от хората, които влагат много в нас, трябва да се постараем да бъдем още по-добри.

Не мога да знам какво съм променил, знам какво влагам като енергия, знам какво влагам като работа в тренировъчния процес. Просто искам да бъдем здраво стъпили на земята и да продължим да правим точно това, което до момента вършим като работа с футболистите и да запазим тази енергия. Като всяка победа, която съм постигал в кариерата си като футболист и треньор, всяка една за мен е важна, всяка една за мен е ценна и всяка една ми носи изключително много радост, защото обичам онова, което правя и го правя с цялото си  сърце.

Предстои ни много дълго пътуване и много къса седмица, в която ще имаме много малко време за работа. На първо място нашата работа е да възстановим отбора по най-добрия начин, да видим в какво състояние са футболистите, които днес играха на много тежък терен и оттам-нататък да помислим първо за следващия мач.“

/ИГ/

В допълнение

Към 00:44 на 30.11.2025 Новините от днес

