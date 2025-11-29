Един човек е убит, а няколко са ранени при атака срещу камиони с гориво в иракския град Ербил

Едни човек е убит, а още няколко са ранени при нападение срещу камиони цистерни за гориво в северния иракски град Ербил, съобщи министерството на вътрешните работи в автономния район Иракски Кюрдистан, цитирано от иракската държавна информационна агенция.

Министерството обвини за атаката "бунтовници". Това става два дни след ракетна атака срещу иракското газово находище Хор Мор, която доведе до прекъсване на производството и до мащабно спиране на тока, отбелязва Ройтерс.

Министерството съобщи, че цистерните превозват течно гориво за снабдяване на електроцентралите, след като производството на газ в Хор Мор бе спряно.

"Призовах (иракския) премиер Мохамед Шия ас Судани да потърси отговорност от извършителите на това нападение с цялата тежест на закона, които и където и да са те", заяви регионалният премиер Масрур Барзани.

Барзани каза също, че регионалните власти са се договорили с компанията оператор на находището Хор Мор до часове да възобнови производството, за да се възстанови електроснабдяването.

Хор Мор, едно от най-големите газови полета в Иракски Кюрдистан, осигурява доставки за производството на електроенергия в района.