Софийският градски съд постанови задържане под стража за седем задържани в акция на прокуратурата и Комисията за противодействие на корупцията

Десислава Пеева
София,  
29.11.2025 20:53
 (БТА)

Софийският градски съд постанови  мярка за неотклонение „задържане под стража“ за седем задържани при акция на Софийската градска прокуратура и Комисията за противодействие на корупцията. Акцията беше извършена преди дни.

По-рано в хода на заседанието прокуратурата поиска най-тежката мярка за неотклонение за всички привлечени като обвиняеми. Защитниците на обвиняемите пледираха да не се дава ход на делото. 

Мярката може да бъде обжалвана.

/ТТ/

