Софийският градски съд постанови задържане под стража за седем задържани в акция на прокуратурата и Комисията за противодействие на корупцията

site.btaСофийският градски съд постанови задържане под стража за седем задържани в акция на прокуратурата и Комисията за противодействие на корупцията
Софийският градски съд постанови мярка за неотклонение „задържане под стража“ за седем задържани при акция на Софийската градска прокуратура и Комисията за противодействие на корупцията. Акцията беше извършена преди дни.
По-рано в хода на заседанието прокуратурата поиска най-тежката мярка за неотклонение за всички привлечени като обвиняеми. Защитниците на обвиняемите пледираха да не се дава ход на делото.
Мярката може да бъде обжалвана.
/ТТ/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина