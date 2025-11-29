Атлетик (Билбао) си тръгна с пълен комплект от точки от гостуването на Леванте, Роберт Наваро и Иняки Уилямс вкараха преди почивката

Подробно търсене

Атанас Василев
Снимка: AP Photo/Martin Meissner
Валенсия,  
29.11.2025 21:27
 (БТА)

Атлетик (Билбао) се наложи с 2:0 при гостуването си на застрашения от изпадане Леванте, след като и двата гола паднаха преди почивката. Баските събират 20 точки и се изкачват на 8-о място, като имат равни точки с Хетафе, който е пред тях.

Роберт Наваро откри резултата в 3-ата минута, а Нико Уилямс оформи крайния резултат минута преди края на първата част, а за двата гола подаванията бяха на Алекс Беренгуер. Домакините от Леванте са на предпоследното 19-о място с 9 точки, колкото има и Овиедо на дъното.

Баските откриха резултата с много добра атака още в 3-ата минута, като Роберт Наваро – който днес игра на върха на атаката, откри. Нико Уилямс се беше върнал в защита и помогна за отнемане на топката, подаде на Алекс Беренгуер, който на левия фланг завъртя един защитник и даде успореден пас в наказателното поле. Там Наваро се оказа сам срещу празната врата и нямаше как да сбърка.

Домакините имаха доста сериозни проблеми с организирането на атаката, където трябваше да завършва техните усилия Годуин Коялипу. Бившият нападател на ЦСКА (София) обаче не получи нито един пас, а и самият той беше активен. В 44-ата минута Иняки Уилямс направи 2:0 за Атлетик, копвайки топката над вратаря Матю Райън. Но и този гол – дошъл след отнемане на топката пред вратата и пас на Беренгуер, беше изработен с четири паса, без домакините да успеят да спрат атаката.

През втората част тимът от Валенсия опита да реагира и вкара гол, който беше отменен заради засада. Но в 59-ата минута Иван Ромеро изтърва от 4 метра, след като се хвърли на шпагат, за да засече центриране от дясно.

Испанският национален вратар Унай Симон имаше още работа в следващите минути, като в 65-ата минута със сетни сили отби изстрел по земята на Виктор Гарсия. Горка Гурусета можеше да направи 3:0 за гостите в 76-ата минута, ако не беше блокирана топката в наказателното поле. За домакините в 88-ата Хосе Моралес получи добър пас на 10-ия метър, но стреля слабо.

Първенство на Испания по футбол, срещи от 14-ия кръг в Ла Лига: 
Майорка - Осасуна        2:2
Барселона - Алавес       3:1
Леванте - Атлетик Билбао 0:2

по-късно днес:
Атлетико Мадрид - Овиедо 

в неделя:
Реал Сосиедад - Виляреал
Севиля - Бетис
Селта - Еспаньол
Жирона - Реал Мадрид  

в понеделник:
Райо Валекано - Валенсия  

от петък:
Хетафе - Елче               1:0 

Начело в класирането е Барселона с 34 точки (14 мача), пред Реал (Мадрид) с 32, 
Виляреал с 29, Атлетико (Мадрид) с 28, а след това са Бетис и Еспаньол с по 21.

