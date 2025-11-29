Атлетик (Билбао) си тръгна с пълен комплект от точки от гостуването на Леванте, Роберт Наваро и Иняки Уилямс вкараха преди почивката

Атлетик (Билбао) се наложи с 2:0 при гостуването си на застрашения от изпадане Леванте, след като и двата гола паднаха преди почивката. Баските събират 20 точки и се изкачват на 8-о място, като имат равни точки с Хетафе, който е пред тях.

Роберт Наваро откри резултата в 3-ата минута, а Нико Уилямс оформи крайния резултат минута преди края на първата част, а за двата гола подаванията бяха на Алекс Беренгуер. Домакините от Леванте са на предпоследното 19-о място с 9 точки, колкото има и Овиедо на дъното.

Баските откриха резултата с много добра атака още в 3-ата минута, като Роберт Наваро – който днес игра на върха на атаката, откри. Нико Уилямс се беше върнал в защита и помогна за отнемане на топката, подаде на Алекс Беренгуер, който на левия фланг завъртя един защитник и даде успореден пас в наказателното поле. Там Наваро се оказа сам срещу празната врата и нямаше как да сбърка.

Домакините имаха доста сериозни проблеми с организирането на атаката, където трябваше да завършва техните усилия Годуин Коялипу. Бившият нападател на ЦСКА (София) обаче не получи нито един пас, а и самият той беше активен. В 44-ата минута Иняки Уилямс направи 2:0 за Атлетик, копвайки топката над вратаря Матю Райън. Но и този гол – дошъл след отнемане на топката пред вратата и пас на Беренгуер, беше изработен с четири паса, без домакините да успеят да спрат атаката.

През втората част тимът от Валенсия опита да реагира и вкара гол, който беше отменен заради засада. Но в 59-ата минута Иван Ромеро изтърва от 4 метра, след като се хвърли на шпагат, за да засече центриране от дясно.

Испанският национален вратар Унай Симон имаше още работа в следващите минути, като в 65-ата минута със сетни сили отби изстрел по земята на Виктор Гарсия. Горка Гурусета можеше да направи 3:0 за гостите в 76-ата минута, ако не беше блокирана топката в наказателното поле. За домакините в 88-ата Хосе Моралес получи добър пас на 10-ия метър, но стреля слабо.

Първенство на Испания по футбол, срещи от 14-ия кръг в Ла Лига: Майорка - Осасуна 2:2 Барселона - Алавес 3:1 Леванте - Атлетик Билбао 0:2 по-късно днес: Атлетико Мадрид - Овиедо в неделя: Реал Сосиедад - Виляреал Севиля - Бетис Селта - Еспаньол Жирона - Реал Мадрид в понеделник: Райо Валекано - Валенсия от петък: Хетафе - Елче 1:0 Начело в класирането е Барселона с 34 точки (14 мача), пред Реал (Мадрид) с 32, Виляреал с 29, Атлетико (Мадрид) с 28, а след това са Бетис и Еспаньол с по 21.