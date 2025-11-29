Подробно търсене

Два гола на Кенан Йълдъз донесоха победата на Ювентус срещу Каляри

Георги Крумов
Два гола на Кенан Йълдъз донесоха победата на Ювентус срещу Каляри
Два гола на Кенан Йълдъз донесоха победата на Ювентус срещу Каляри
Кенан Йълдъз вкара и двата гола за победата на Ювентус над Каляри / снимка: Fabio Ferrari/LaPresse via AP
Торино,  
29.11.2025 21:07
 (БТА)

С два гола на турския национал Кенан Йълдъз Ювентус победи с 2:1 като домакин Каляри в мач от 13-ия кръг на италианската Серия "А".

"Бианконерите" се оказаха в ролята на изоставащи в 26-ата минута, когато Себастиано Еспозито бе точен за гостите от Сардиния, но още в ответната атака Йълдъз изравни.

Отново лявото крило на домакините реализира в добавеното време на първата част, като бе точен след асистенция на Пиер Калюлю.

През втората част тимът на Каляри имаше по-добрите шансове, но така и не стигна до изравнителен гол и Ювентус успя да запише две поредни победи за пръв път под ръководството на Лучано Спалети.

Успехът остави тима от Торино на седмото място с 23 точки, но само на четири зад лидера Рома, който е и с мач по-малко.

Каляри е 14-и с 11 точки.

 

Първенство на Италия по футбол, мачове от 13-ия кръг на Серия "А":

Дженоа – Верона         2:1
Парма – Удинезе         0:2 
Ювентус - Каляри        2:1

по-късно днес:
Милан - Лацио

в неделя:
Лече - Торино
Пиза - Интер
Аталанта - Фиорентина
Рома - Наполи

в понеделник:
Болоня - Кремонезе  

от петък:
Комо - Сасуоло          2:0 

Във временното класиране води Рома с 27 точки, пред Милан и Наполи с по 25. Следват Интер, Болоня, Комо с по 24, Ювентус с 23 и други.

/ГК/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:44 на 30.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация