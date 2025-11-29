Два гола на Кенан Йълдъз донесоха победата на Ювентус срещу Каляри

С два гола на турския национал Кенан Йълдъз Ювентус победи с 2:1 като домакин Каляри в мач от 13-ия кръг на италианската Серия "А".

"Бианконерите" се оказаха в ролята на изоставащи в 26-ата минута, когато Себастиано Еспозито бе точен за гостите от Сардиния, но още в ответната атака Йълдъз изравни.

Отново лявото крило на домакините реализира в добавеното време на първата част, като бе точен след асистенция на Пиер Калюлю.

През втората част тимът на Каляри имаше по-добрите шансове, но така и не стигна до изравнителен гол и Ювентус успя да запише две поредни победи за пръв път под ръководството на Лучано Спалети.

Успехът остави тима от Торино на седмото място с 23 точки, но само на четири зад лидера Рома, който е и с мач по-малко.

Каляри е 14-и с 11 точки.

Първенство на Италия по футбол, мачове от 13-ия кръг на Серия "А": Дженоа – Верона 2:1 Парма – Удинезе 0:2 Ювентус - Каляри 2:1 по-късно днес: Милан - Лацио в неделя: Лече - Торино Пиза - Интер Аталанта - Фиорентина Рома - Наполи в понеделник: Болоня - Кремонезе от петък: Комо - Сасуоло 2:0 Във временното класиране води Рома с 27 точки, пред Милан и Наполи с по 25. Следват Интер, Болоня, Комо с по 24, Ювентус с 23 и други.