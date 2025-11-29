Борусия Дортмунд излезе победител от дербито с Байер Леверкузен

Отборът на Борусия Дортмунд постигна победа с 2:1 над Байер Леверкузен в дербито на 12-ия кръг на германската Бундеслига.

"Жълто-черните" стигнаха до успеха на негостоприемния "БайАрена" след точни изстрели на Аарон Анселмино и Карим Адейеми.

Анселмино даде аванс на Борусия в 41-вата минута, когато засече с глава центриране на Даниел Свенсон.

Двадесет минути след старта на втората част и Адейеми бе точен с глава, за да покачи на 2:0 в полза на гостите.

В края на мача Байер осъществи натиск и Майкъл Кофане успя да намали с технично изпълнение, но то дойде само десетина минути преди изтичане на времето и "аспирините" не успяха да се преборят дори за точка.

С победата си Дортмунд излезе на трето място в класирането с 25 точки, на две пред Байер, който е на четвърта позиция.

Първенство на Германия по футбол, срещи от 12-ия кръг в Бундеслигата: Байерн Мюнхен - Санкт Паули 3:1 Вердер Бремен – Кьолн 1:1 Унион – Хайденхайм 1:2 Хофенхайм - Аугсбург 3:0 Байер Леверкузен - Борусия Дортмунд 1:2 от петък: Борусия Мьонхенгладбах - Лайпциг 0:0 в неделя: Хамбургер - Щутгарт Айнтрахт Франкфурт - Волфсбург Фрайбург - Майнц Във временното класиране води Байерн с 34 точки пред РБ Лайпциг с 26, следват Борусия Дортмунд с 25, Байер Леверкузен и Хофенхайм с по 23 и други.