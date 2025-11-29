Подробно търсене

Борусия Дортмунд излезе победител от дербито с Байер Леверкузен

снимка: Federico Gambarini/dpa via AP
Леверкузен,  
29.11.2025 21:48
 (БТА)

Отборът на Борусия Дортмунд постигна победа с 2:1 над Байер Леверкузен в дербито на 12-ия кръг на германската Бундеслига.

"Жълто-черните" стигнаха до успеха на негостоприемния "БайАрена" след точни изстрели на Аарон Анселмино и Карим Адейеми.

Анселмино даде аванс на Борусия в 41-вата минута, когато засече с глава центриране на Даниел Свенсон. 

Двадесет минути след старта на втората част и Адейеми бе точен с глава, за да покачи на 2:0 в полза на гостите.

В края на мача Байер осъществи натиск и Майкъл Кофане успя да намали с технично изпълнение, но то дойде само десетина минути преди изтичане на времето и "аспирините" не успяха да се преборят дори за точка.

С победата си Дортмунд излезе на трето място в класирането с 25 точки, на две пред Байер, който е на четвърта позиция.

 

Първенство на Германия по футбол, срещи от 12-ия кръг в Бундеслигата:

Байерн Мюнхен - Санкт Паули             3:1
Вердер Бремен – Кьолн                   1:1
Унион – Хайденхайм                      1:2 
Хофенхайм - Аугсбург                    3:0
Байер Леверкузен - Борусия Дортмунд     1:2

от петък:
Борусия Мьонхенгладбах - Лайпциг        0:0

в неделя:
Хамбургер - Щутгарт
Айнтрахт Франкфурт - Волфсбург
Фрайбург - Майнц

Във временното класиране води Байерн с 34 точки пред РБ Лайпциг с 26, следват Борусия Дортмунд с 25, Байер Леверкузен и Хофенхайм с по 23 и други.

