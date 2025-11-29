Подробно търсене

Четири попадения в първия един час на мача донесоха изразителна победа на Нюкасъл при гостуването на Евертън

Георги Крумов
снимка: Peter Byrne/PA via AP
Ливърпул,  
29.11.2025 21:29
 (БТА)

Нюкасъл постигна втората си поредна победа във Висшата лига, след като надделя с 4:1 над Евертън като гост в среща от 13-ия кръг на английския футболен шампионат.

"Свраките" стигнаха до изразителния успех с много силна игра през първите 60 минути, в които вкараха четири безответни попадения.

Централният бранител Малик Тиау даде аванс на гостите още в първата минута, когато засече центриране от корнер на Люис Майли.

В 25-ата Майли покачи на 2:0 с удар по земя от границата на вратарското поле, с който не остави шансове на вратаря Джордан Пикфорд.

Проблемите за Евертън станаха много сериозни в 45-ата минута, когато Ник Волтемаде покачи на 3:0, а в 58-мата минута Нюкасъл стигна и до четвърти гол, като точен отново бе Малик Тиау.

Чак в последните 30 минути домакините от Евертън погледнаха по-сериозно към вратата на своя съперник и все пак стигнаха до почетен гол. В 64-тата минута попадение на Тиерно Бари бе отменено заради игра с ръка, но пет след това Киърнан Дюсбъри-Хол реализира за "карамелите", с което оформи и крайния резултат.

В класирането Нюкасъл е на 11-о място, Евертън - на 14-о, но и двата отбора имат по 18 точки.

 

Мачове от 13-ия кръг на Висшата лига на Англия:

Брентфорд - Бърнли          2:1
Манчестър Сити - Лийдс      2:2
Съндърланд - Борнемут       3:2
Евертън - Нюкасъл           1:4

по-късно днес:
Тотнъм - Фулъм

в неделя:
Кристъл Палас - Манчестър Юнайтед
Астън Вила - Уулвърхямптън
Нотингам Форест - Брайтън
Уест Хям - Ливърпул
Челси - Арсенал

В класирането води Арсенал с 29 точки, пред Манчестър Сити с 25, Челси с 23, Съндърланд с 22, Астън Вила с 21, Кристъл Палас с 20 и други

