Вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие конференция против домашното насилие

Вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие конференцията „Между статистиката и реалността: Домашното насилие в България отвъд числата“, посветена на борбата с домашното насилие. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Събитието е организирано от Българския фонд за жените (БФЖ) и Агенцията на Европейския съюз за основните права. Конференцията е част от кампанията на БФЖ „Грижа на всяка цена“, която цели да повиши осведомеността и да насърчи реални решения срещу домашното насилие и насилието, основано на пола, допълниха организаторите.

В края на ноември БФЖ започнаха националната кампания „Грижа на всяка цена“, посветена на борбата с домашното насилие и подкрепата на пострадалите жени и деца. Инициативата започна дни преди Международния ден за елиминиране на насилието над жени на 25 ноември и ще продължи до 8 март 2026 г. В рамките на „Грижа на всяка цена“ от фонда организират информационна и дарителска кампания, както и поредица от събития за повишаване на обществената чувствителност и събиране на средства за кризисните центрове, които осигуряват временно убежище и помощ на жертвите.